人気ギャル芸人“生きる伝説”木村拓哉との2ショットプリクラ公開「まさかの組み合わせ」「貴重すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いコンビ・エルフの荒川が5月5日、自身のInstagramを更新。俳優の木村拓哉との2ショットプリクラを公開した。
【写真】29歳ギャル芸人「並びが最強」“貴重”キムタクとの2ショットプリクラ
荒川は「生きる“伝説”たくちゃろとプリ」と大量のハートの絵文字を添え、木村とのプリクラを投稿。大きな文字で「伝説」と描かれたプリクラには、「ラブ」と記された相合傘の下で、頬に両手を添えて満面の笑みを浮かべる荒川と、視線を斜め上に向けてポーズをとるイエローレンズサングラス姿の木村が並んでいる。「＃人生は素晴らしいです 私が証人です」と喜びをつづっている。
また「木村拓哉さんのYouTubeチャンネルに出させて頂きました」と木村とプリクラを撮影する企画に出演したことを報告。「【木村さ〜〜ん！】木村拓哉30年ぶりのプリ『なにをそんなに描いてんの？』」と題した動画では撮影の様子が公開されており、「ほんとに夢すぎて逆に見返すの怖い！！笑」と記している。
この投稿は「まさかの組み合わせ」「これは永久保存版」「破壊力すごい」「並びが最強」「貴重すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル芸人「並びが最強」“貴重”キムタクとの2ショットプリクラ
◆エルフ荒川、木村拓哉との2ショットプリクラ披露
荒川は「生きる“伝説”たくちゃろとプリ」と大量のハートの絵文字を添え、木村とのプリクラを投稿。大きな文字で「伝説」と描かれたプリクラには、「ラブ」と記された相合傘の下で、頬に両手を添えて満面の笑みを浮かべる荒川と、視線を斜め上に向けてポーズをとるイエローレンズサングラス姿の木村が並んでいる。「＃人生は素晴らしいです 私が証人です」と喜びをつづっている。
◆エルフ荒川の投稿に「破壊力すごすぎ」と反響
この投稿は「まさかの組み合わせ」「これは永久保存版」「破壊力すごい」「並びが最強」「貴重すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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