山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

【新華社太原5月6日】中国の「書院」は講義や蔵書、出版、祭祀（さいし）の機能を一つにした中国特有の文化教育機関。唐代から清末まで千年の歴史を積み重ねた書院は今、観光スポットとなり、子どもが歴史を学ぶ大切な場にもなっている。

山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

２日、山西省太原市の鐘楼書院。（太原＝新華社記者／曹陽）

山西省忻州市の忻州古城にある秀容書院。（２０２２年６月１５日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省忻州市の忻州古城にある秀容書院。（２０２５年１０月２４日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

２日、山西省太原市の鐘楼書院。（太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省忻州（きんしゅう）市の忻州古城にある秀容書院。（２０２５年１０月２３日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）

山西省忻州市の忻州古城にある秀容書院。（２０２０年１１月２２日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）