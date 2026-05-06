ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 悠久の時を刻む中国の古書院 悠久の時を刻む中国の古書院 悠久の時を刻む中国の古書院 2026年5月6日 10時35分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽） 【新華社太原5月6日】中国の「書院」は講義や蔵書、出版、祭祀（さいし）の機能を一つにした中国特有の文化教育機関。唐代から清末まで千年の歴史を積み重ねた書院は今、観光スポットとなり、子どもが歴史を学ぶ大切な場にもなっている。山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）２日、山西省太原市の鐘楼書院。（太原＝新華社記者／曹陽）山西省忻州市の忻州古城にある秀容書院。（２０２２年６月１５日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省忻州市の忻州古城にある秀容書院。（２０２５年１０月２４日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）２日、山西省太原市の鐘楼書院。（太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋城市の程邕（ていこう）書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省忻州（きんしゅう）市の忻州古城にある秀容書院。（２０２５年１０月２３日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省忻州市の忻州古城にある秀容書院。（２０２０年１１月２２日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）山西省晋中市楡次（ゆじ）区の鳳鳴書院。（４月２９日撮影、太原＝新華社記者／曹陽） リンクをコピーする みんなの感想は？