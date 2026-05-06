◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会 〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が６日、自身のブログを更新し長男の健之介さんの妻で女子プロレスラーの凜の引退試合を会場で見守ったことを明かした。

凜は２０２２年４月に佐々木健介＆北斗夫妻の長男・健之介さんと結婚。２３年８月１０日に第１子女児である寿々（すず）ちゃんを出産。今年１月２８日のマーベラス新木場大会で５・５横浜ＢＵＮＴＡＩでの引退を発表していた。

引退試合はマリーゴールドの岩谷麻優とタッグを組んで桃野美桜、青木いつ希と対戦。ドラゴンスープレックスで桃野を破りラストマッチを勝利で飾り、試合後にはリング上であいさつし１０カウントゴングを聞いた。

北斗はブログで「おはようございます 今日もゴールデンウィーク中ではありますが…皆さん、いかがお過ごしですか…私は休みの日があったり仕事だったり飛び石連休です。色々な事を書きたいと思いますが…まずは、我が家のゴールデンウィーク中のメインイベントでもありました凛ちゃん現役引退」とつづった。

そして「昨日、５月５日に横浜ＢＵＮＴＡＩ大会にて１０年間の現役生活を引退させていただくこととなりゴールデンウィーク前から、売店グッズの準備など…フリー選手なので全て自分で用意する為…てんやわんやの大騒ぎ 家族で出来ることは手伝って無事に当日を迎えることは出来ましたが私は毎週火曜日の生放送があり どうしても試合開始時間には行けず…そんな中、一生に一度の娘の晴れ舞台 だからと…火曜メンバーの岩下尚史先生、ＭＣの垣花正さん、大島由香里ちゃんをはじめ５時に夢中のプロデューサーさんが番組終了の５分前くらいに【行け行け！！】とスタジオを出させてくださいました エンディングのみ、お先に失礼させていただきその約５分があったおかげで…（視聴者の皆様には、エンディングのまた来週のご挨拶が出来ずすみませんでした）」と報告した。

そして「試合はもちろん初めから観てやることは出来ませんでしたが…最後の１０カウントゴングは、しっかり見届けてやる事が出来ました」と明かし「会場には私の友人知人、お世話になってる皆様と…たくさんの方々に足を運んでいただき最後を華やかに送り出していただけ」とし「特に堀田祐美子選手とマネージャーのまみちゃんは、引退式用の紙テープを仕切ってくださり感謝 感謝 の瞬間でした」と感謝し「何よりも、怪我なく大好きな仲間や先輩、後輩と戦いリングを降りられたので家族としてはそれが１番安心しました」と心境をつづった。

その上で「この瞬間を観させていただけたのも行け！！と言ってくださったＭＸの仲間達。私が到着するのを待って、スムーズに誘導してくれたうちのスタッフの皆んな 皆さんのお陰で、遠くの方からですが見届けてやる事が出来ました」と明かし「会場では驚く事もありなんとハイヒール•モモコさんも大阪からわざわざ凛ちゃんの引退式を見届けに駆けつけてくださいました 皆さんの温かさに心が熱くなるばかりでした」と繰り返し感謝をつづった。

さらにブログでは引退試合の写真をアップし「こちらは、試合入場時の写真ですが健之介も華やかに引退式を迎えられる様に夜な夜な入場ＶＴＲを作成してあげてました。（旦那としての陰ながらの応援と支えだと思います）」と明かし「沢山の皆様への感謝は今後、明るく楽しく元気に自分の人生を過ごしていく事だと思います。まずは、皆様へのご報告とお礼をこの場をお借りしてお礼申し上げます。心よりありがとうございました」とつづった。