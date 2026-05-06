大勢の人が高校野球に熱中するのはなぜか？【社会心理学】

大勢の人が高校野球に熱中するのはなぜか？

集団に所属することで存在を確認できる

現代社会を生きていく上で、人は様々な共通点を見出して、仲間意識を作っていきます。「おしゃべり好き」考えが前向き」といった、内的特徴から捉えた自己認識は、「個人的アイデンティティ」と呼ばれ、自分を形作る上で重要な要素となります。一方、自己紹介で、「〇〇高校出身」「××会社の営業部勤務」などと話すことも多いでしょう。このように、集団や社会的カテゴリーから捉えた自己認識を「社会的アイデンティティ」と言います。

社会的アイデンティティには、男性女性といった性別や国籍なども含まれ、その集団が評価されることにより、所属している自分の自尊心が満たされると言われています。

そのためか、社会的アイデンティティには、自分が所属する集団のメンバーであることそのものを評価したいという気持ちが含まれます。誰しも、自分が所属する集団がより良い評価を得て欲しいと望みますので、高校野球では、自分の出身県の学校や、卒業した高校を熱中して応援することになりやすいのです。

では、自分の所属する集団が、望ましい評価をされなかった場合はどうなるでしょう？このような時は、その集団から離れて別の集団へと移る「社会移動」や、自分で努力をして他の集団よりもより良くしようと考える「社会変動」といった行動が考えられます。こうした動きでも無理な場合には、「他にはもっとひどいところもある」というように、より下のものとの比較をする「社会的創造性」の反応が起こる場合もあります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也