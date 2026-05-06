「発疹」後の赤みの“見逃し”には注意？ 跡が残る色素沈着の落とし穴【医師監修】

発疹が治まった後も、皮膚に茶色い色素沈着や赤みが残ることがあります。これらは見た目が似ていますが、それぞれ成因や経過が異なるため、正しく理解することが適切なケアにつながります。炎症後色素沈着の形成過程や紅斑の種類と臨床的な意義について、違いを踏まえながら詳しく解説します。

監修医師：

高藤 円香（医師）

防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科

色素沈着と紅斑の違い

発疹が治った後に残る変化には、色素沈着や紅斑などがあります。これらを正しく理解することで、適切なケアや治療につながります。

炎症後色素沈着の形成過程

炎症が治まった後、その部位に茶色や黒っぽい色素沈着が残ることがあります。これは炎症後色素沈着と呼ばれ、メラニン色素が皮膚に過剰に蓄積することで生じます。

炎症によりメラノサイト（色素細胞）が刺激を受けると、メラニンの産生が増加します。また、炎症により皮膚のバリアが破壊されると、メラニンが真皮層に落ち込み、より長期間残存することになるのです。

色素沈着は数ヶ月から数年かけて徐々に薄くなりますが、完全に消失するまでには時間を要します。紫外線を避けることや、美白成分を含む外用薬の使用が、色素沈着の改善を促進するといわれています。

紅斑の種類と臨床的意義

紅斑は皮膚の赤みを指す医学用語であり、さまざまな疾患で見られます。紅斑には、圧迫すると一時的に色が消える可逆性のものと、消えない非可逆性のものがあります。

可逆性の紅斑は、血管拡張によるもので、炎症やアレルギー反応で一般的に見られます。一方、紫斑のような非可逆性の赤みは、血管外に漏れ出た赤血球によるものであり、出血性の病変を示唆します。

多形紅斑は、標的状の特徴的な紅斑を呈する疾患で、ウイルス感染や薬剤が原因となることがあります。結節性紅斑は、下腿に痛みを伴う赤い結節が現れる疾患で、感染症や炎症性腸疾患などの基礎疾患が関与することが知られています。

まとめ

発疹は身体からの重要なメッセージであり、原因を正しく理解し適切に対処することが大切です。アレルギーや感染症、ストレス、慢性疾患など、発疹を引き起こす要因は多岐にわたります。かゆみの有無や赤みの特徴、発疹の分布や経過を観察することで、ある程度の見当をつけることができるでしょう。しかし、自己判断だけで済ませず、症状が持続する場合や全身症状を伴う場合には、速やかに医療機関を受診することが重要です。特に子どもの発疹では、重大な感染症のサインである可能性もあるため、早めの受診を心がけましょう。

参考文献

厚生労働省 - 感染症情報

日本皮膚科学会 - 皮膚科Q&A

国立感染症研究所 - 感染症発生動向調査

日本小児皮膚科学会