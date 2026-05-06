開催：2026.5.6

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 3 - 10 [Rソックス]

MLBの試合が6日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとRソックスが対戦した。

タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するRソックスの先発投手はジョバニ・モランで試合は開始した。

1回表、5番 セダン・ラファエラ 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 DET 0-3 BOS

1回裏、1番 マシュー・ビアリング 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 1-3 BOS、6番 ウェンセール・ペレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-3 BOS

3回表、5番 セダン・ラファエラ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 DET 2-4 BOS、6番 アンドルー・モナステリオ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 DET 2-5 BOS、7番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 DET 2-6 BOS、8番 コナー・ウォン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 DET 2-7 BOS、9番 アイザイア・カイナーファレファ 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 DET 2-8 BOS

4回表、2番 ウィルソン・コントレラス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 DET 2-9 BOS、3番 ウィルヤー・アブレイユ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 DET 2-10 BOS

5回裏、4番 ディロン・ディングラー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-10 BOS

試合は3対10でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 10:26:09 更新