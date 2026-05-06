◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ プロアマ戦（６日、茨城ＧＣ＝６７１８ヤード、パー７２）

昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が開幕前日の６日、プロアマ戦で１０番から９ホールをプレー後に右腰痛のため途中棄権した。７日から始まる本戦に向けて、大事を取ってプレーをやめた。

佐久間は大会事務局を通じて「日曜日から腰が痛くて、月曜日は練習ラウンドをしないで、昨日は少しラウンドしましたが、でも痛みはちょっとあって。今日も痛みが残っていたので、無理しない程度に、やめようということをトレーナーさんと話してハーフでやめさせてもらいました」と状況を説明した。

今大会は３年ぶりに西コースで開催。「グリーンも小さくて、距離もホールによっては以前とは違ってて印象は違うんですけど、ティーショットからマネジメントが大事だと思うホールが多いので、ティーショットから最後までしっかりマネジメントして頑張りたいです」と話した。

昨年末に師匠で男子ツアー最多９４勝の尾崎将司さんが死去。生前の尾崎さんにメジャー制覇を誓っており、今季のメジャー初戦に臨む。「メジャーを勝ちたいっていう思いで開幕を迎えているので、最近は大会初日が悪いので、初日からいいプレーができたらいいなと思います」と力を込めた。