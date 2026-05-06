◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月６日、栗東トレセン

前走のファルコンＳをレースレコードで快勝したダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は坂路を単走。折り合いがついたなかでも前向きさがあり、５３秒３―１２秒２でしまい鋭く伸びた。福永調教師は「先週しっかりやっているので、あまり疲れを残さないように。とはいえ、Ｇ１なので軽すぎてもいけない。（動きは）あんなものでしょう。状態は前走よりいいと思います」と予定通りの調整にうなずいた。

昨年の朝日杯ＦＳはマイペースの逃げを打ち、ゴール寸前まで先頭をキープ。最後の最後で勝ち馬にかわされて２着だったが、Ｇ１で勝ち負けできる能力を示した。トレーナーは「もともと完成度が高い馬で、しっかりした馬体をしていました。ここににきて前走くらいから、馬体に芯が入った感じ。そこは若干、成長を感じます」と３歳を迎えてのさらなる良化を伝えた。

１４００メートル重賞を速い時計で勝利しての参戦となるが、「１６００メートルに対応できる下地はできています」と指揮官。万全の仕上がりで、初のＧ１タイトルをつかみにいく。