安室奈美恵やSPEEDを輩出した沖縄アクターズスクール出身のAKINA。三浦大知や満島ひかりとともに「Folder」のメンバーとしてデビューし、現在も歌手・俳優として活動を続ける。プライベートでは、お笑い芸人のビビる大木との間に2児をもうけた母でもある。

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そんな彼女に、芸能界入りのきっかけから、生徒が生徒を教えていたという沖縄アクターズスクールの独特な環境、さらにはデビューすることも知らされないまま始まった「Folder」での活動まで、話を聞いた。（全5回の1回目）



AKINAさん ©佐藤亘／文藝春秋

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安室奈美恵を目指してオーディションに参加

――本日はよろしくお願いします。AKINAさんの半生をお聞きしたいんですが、もともと歌手を目指していたんですか。

AKINAさん（以下、AKINA） 小学生の頃から、歌手になりたいと思ってました。当時は安室奈美恵さんが「TRY ME 〜私を信じて〜」や「太陽のSEASON」をリリースしていた時期で、もう少しで大ブレイクという時で憧れていました。

ある日、家でテレビを見ていたら沖縄アクターズスクールが流していた「安室奈美恵を目指せ！NEW SUPER MONKEY'Sオーディション」のCMが流れていたんです。CMでは「次の安室奈美恵は君だ!」とやっているのを見て「私、なる！」と思って（笑）。それでオーディションを受けました。

私はそのオーディションで準グランプリになって、アクターズスクールに入りました。グランプリが（満島）ひかりで、準グランプリには（山田）優ちゃんがいました。ただ子供だったのでオーディションの内容をよくわかっていなくて、安室奈美恵さんのバックダンサーになるオーディションだと思っていたんですが、入ったら違ってたっていう（笑）。

――入ったら芸能スクールだったんですね。

AKINA 私が通ってた時は、アクターズに入るためにオーディションがあって、合格した人じゃないと入れない感じでした。

「生徒が生徒を教える」独特な沖縄アクターズスクールの環境

――当時の自分を振り返って、どんな子でしたか。

AKINA 恥ずかしがり屋なんだけど、前に出たいという子でした。あと歌は好きでしたが、音楽の授業で歌うのは嫌だったんです。誰かに評価されるのが嫌だったんだと思います。

でもアクターズに入ったら評価されるというよりも「自由にやって」っていう感じだったんです。その当時のアクターズって先生がいなくて、生徒が生徒に教えるというシステムで、それも私には合っていたと思います。

――AKINAさんに最初に教えてくれたのはデビュー前の知念里奈さんだったんですよね。

AKINA そうです。里奈ねえちゃんが教えてくれて。里奈ねえちゃんは後に東京に来てから仲良くさせていただいてました。

――先輩も「ねえちゃん」って呼ぶそうですね。

AKINA そうなんです。アクターズはにいちゃん、ねえちゃんです。DA PUMPもISSAにいちゃんですし、後輩たちは全員そう呼びます。実は私がいたFolderとDA PUMPって97年デビューの同期なんです。向こうが6月で、Folderが8月です。

――生徒同士で教えると逆に厳しかったりするのですか。

AKINA 人が歌って踊ってるときにはトイレに行きたいと思っても絶対行っちゃいけなかったですし、遅刻したらスタジオに入れないであったり、基本の礼儀はちゃんとありました。ダンスの練習は厳しかったですね。振り付けというより「目が死んでる」とか注意されました。あとは「歌詞の意味を理解していない」と言われて、よく歌詞をノートに直筆で書いて、理解するということをやっていました。

――意外だったんですが、その頃のアクターズスクールにはボイストレーニングの先生がいなかったそうですね。

AKINA ボイトレの先生はいなかったですね。ダンスもプロが教えているわけじゃないですし。当時はYouTubeもなかったから、生徒が東京のダンススクールに行って、そこで習ってきたものを沖縄のアクターズで教えるという感じでした。今振り返ると、結構大変なことをやってたなと思いますね。

みんなで歌って踊って、「ビートをもっと」とかお互いを評価するんですけど、それすらも楽しかったんですよね、見たことない世界で。小学生だから「私、いま沖縄で一番音楽を知っている」とか思ってました。あと「すごい。鏡に映ってる私、かわいい」とか（笑）。本当に怖いもの知らずで、デビューしてからの方が怯えてました。

――AKINAさんは当時デビューしたいとは思われていたんですか。

AKINA デビューしたいということすら考えてなかったです。もうずっと歌って踊っていたいと思っていました。1996年にSPEEDさんが「Body & Soul」でメジャーデビューしてアクターズブームがきたんです。アクターズを題材にした漫画（「ちゃお」で連載された「はじけてB.B.」）にもなりましたし、篠山紀信さんの写真集にも出させていただきました。

――1997年に新潮社から出版された「少女たちのオキナワ」ですね。アクターズスクールの子供の姿を収めた写真集です。

AKINA その写真集で私、表紙になってるんですよ。6人、7人ぐらいの女の子たちの中の1人なんですけど。すごく素敵な写真集だったんですよ。それがデビュー前だったんです。

ほかにも沖縄のテレビで「BOOM BOOM」という、アクターズの女の子たちが30分間歌って踊る番組にも出ていたり、NHK・BSで神田うのさんが司会していた「ミュージックジャンプ」という音楽番組があったんですが、その番組に出るために東京にも来ていました。芸能活動はもうやっていたので、特別デビューを意識していなかったというのはあります。

デビューすることも知らされないまま始まった「Folder」での活動

――当時、AKINAさんはアクターズスクールではどのくらいの実力だったんでしょうか。

AKINA アクターズの中では、ありがたいことにソロパートがあったり、結構歌わせていただいてましたね。

――満島ひかりさんのインタビューを読むと、アクターズスクール時代に三浦大知さんの実力にショックを受け、歌やダンスではなく役者の道に進もうと決めたとあったんですが、AKINAさんは三浦さんの実力についてどう感じていましたか。

AKINA 大知のことは、もう間近で見てたので「すごいな」と思いつつも、私は「負けたくない」と思ってました。負けず嫌いなので（笑）。同じFolderというグループだったからライバルではなかったんですけど、大知が困ったら、自分が助けるぐらいの実力はつけとかなきゃいけないなと思ってました。

――お話に挙がったFolderですが、いつグループを結成すると言われたんですか。

AKINA 実は「デビューします」って言われたことがないんですよね（笑）。いつものように仕事場に行って、写真撮影をしたら、それがデビューシングルの「パラシューター」のアー写だったんですよ。

――えっ、そんなことあります？

AKINA そんなことあるんですよ。あははは。不思議なもんで「デビューします。Folderでやります」って言われた記憶がないんですよね。デビュー前に、大知が「ポンキッキーズ」に一人で出ていたんですよ。その後にFolderのメンバーも東京に行く回数がどんどん増えていって、いつの間にか「パラシューター」のジャケットが出来上がっていたという感じです。

大知も「パラシューター」のレコーディングをしていて、私もコーラスで入っていたんですけれど、アクターズの時もテレビ番組の時に生歌＋コーラスみたいなものは事前に録っていたので、その延長ぐらいにしか思っていませんでした。

――じゃあAKINAさんのご両親も、娘がデビューすることはよくわかっていなかったんですか。

AKINA わかってなかったです（笑）。デビューの感動とかを考える暇も特になく、本当にスーッとデビューしちゃったんですよね。

K-POPって養成所時代が長いから、デビューまですごい大変というじゃないですか。ただ私の場合は12歳だったのもあったし「デビューまでつらかった」「やっとデビューした」という気持ちもなかったんですよね。習い事の延長でアクターズスクールに通って、あれよあれよとデビューした感じで。デビューした後のほうが結構大変でしたけど（笑）。

憧れのスターと対面

――デビューしてからも沖縄と東京を行き来する生活だったんですか。

AKINA 隔週で行き来していました。「ポンキッキーズ」の収録がある時は金曜日に東京に来て、お台場へ行って収録して、日曜日に沖縄に帰ってという感じです。デビューするとアクターズ自体にも行けなくなって、一方で振り付けを覚えないといけないし、学校も行かなきゃいけないから忙しかったですね。

でも楽しかったんですよ。芸能人の方ってみんなキラキラしてるじゃないですか。初めて見たのが鈴木蘭々さんとスチャダラパーのBoseさん。さくらだくん（櫻田宗久）、モデルのあんじさんもいて。もう芸能人に会えるだけでちょっと楽しくて。みなさん、フレンドリーに接してくれましたし、ガチャピンもムックも、Pちゃんも、みんな、みんな優しかったです。

――実際に会って感動した芸能人の方とかいましたか。

AKINA 先輩になっちゃうんですけど、安室さんはやっぱり「うわーっ、素敵」って思いましたよね。楽屋に挨拶に行ったんですけど、緊張しました。「安室さん大好きです」っていうのは伝えて。同じ事務所だったので事前に伝えてくれていて「ありがとう。頑張ってね」と応援の言葉をいただきました。

〈三浦大知が脱退し中1でメインボーカルに→事実上の解散→グラビアの仕事やバイトをしたことも…AKINAが語る「Folder5」の舞台裏と“その後の人生”〉へ続く

（徳重 龍徳）