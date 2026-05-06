きのう（5日）午後、岡山県倉敷市の瀬戸内海で水上オートバイ同士が衝突する事故があり、男性3人が軽傷模様です。

【発生場所の地図】海水浴場沖で水上オートバイ同士の事故 3人が腰や首に痛みを訴える 十数隻で遊走中に衝突【岡山】

十数隻の水上オートバイで遊走中に事故

水島海上保安部によりますと、5日午後1時40分ごろ、倉敷市下津井六口島海水浴場沖で十数隻の水上オートバイが白石島（笠岡市）にむけて遊走中、2隻の水上オートバイが衝突したということです。

衝突してから約1時間50分後に関係者から坂出海上保安署に事故が起きた旨の連絡がありました。

事故によるけが人は？

衝突した水上オートバイには、香川県丸亀市の会社員の男性（19）が操縦し、高松市の会社員の男性（20）が同乗、一方の水上ボートには徳島県の男子学生（18）が操縦していました。

この事故で、丸亀市の会社員の男性が腰の痛み、高松市の会社員の男性が腰と首に痛み、徳島県の男子学生が足の痛みを訴えましたが、いずれも軽傷模様だということです。

事故当時、複数のグループが六口島で遊走していたところ、何らかのきっかけで白石島まで向かうことになり、その際に事故が起きたということです。衝突した水上オートバイはそれぞれ違うグループだったため、当事者同士で面識はなかったということです。水島海上保安部で2隻が衝突した事故の原因を調べています。

また、水島海上保安部では、海で事件・事故が発生したときは、速やかに118番で海上保安庁へ通報するよう呼びかけています。