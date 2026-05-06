全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「奥武山公園駅」という漢字を読めますか。「武」の読み方がポイント。

難易度：★★★★★

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：おうのやまこうえんえき

奥武山公園駅は沖縄県那覇市鏡水に位置する、沖縄都市モノレール（ゆいレール）の駅です。

駅の周辺には、国場川を挟んで広大な公園施設や住宅街が広がっており、市民の足として、また観光の拠点として利用されています。

駅名の由来は、駅の北側に隣接する「奥武山公園」です。この「奥武」は沖縄の古い言葉で、離島や海に浮かぶ小島を意味するとされ、かつてこの場所が国場川の河口に浮かぶ島であったことに由来しています。

明治時代以降に周辺の埋め立てが進み、現在のような地続きの公園となりましたが、地名としての「奥武山」はそのまま引き継がれました。ゆいレールの開業にあたって、地域を象徴するこの施設名が駅名として採用されました。

毎年10月には沖縄県内最大級のイベントである「那覇まつり」や「沖縄の産業まつり」のメイン会場のひとつとなっています。

駅から徒歩圏内には、沖縄そばの老舗店や、地元住民が利用する大衆食堂が軒を連ねています。とくに、沖縄そばは店ごとにカツオ出汁や豚骨出汁の配合が異なり、三枚肉やソーキがのった定番の味を楽しめます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「奥武山公園駅」 モノレールの駅です（2枚）