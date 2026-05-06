◆米大リーグ レイズ４―３ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。２試合ぶりの１０号先制ソロを含む４打数２安打１打点、守備でも好守を見せるなど躍動したが、チームは逆転負けで３連敗を喫した。

節目の一発が生まれたのは初回２死。ゲレロの休養日でメジャー初の３番スタメンとなった岡本は１ボール１ストライクからの３球目、右腕ラスムセンの外角９６・３マイル（約１５５キロ）直球を逆らわずにはじき返した。打球速度１０７・９マイル（約１７３・６キロ）、角度２３度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）で右中間席へ。デビューから３５試合目で２ケタ本塁打の大台に乗せた。球団ではビシェット（現メッツ）以来、球団２人目のスピード記録。１年目の日本人選手の２ケタ本塁打は今季の村上宗隆（ホワイトソックス）に次いで１１人目の快挙となった。

５回１死一塁の守備では、あらかじめ遊撃の定位置付近に位置を変えていた岡本。レイズの３番アランダの放った打球速度１０１・６マイル（約１６３・５キロ）のライナーを地面すれすれで倒れ込みながらキャッチ。そのまま回転して一塁に送球し、飛び出していた一塁走者は戻りきれず併殺となった。現地実況は「何てプレーなんだ！」と大興奮。エース右腕ガウスマンも何度もグラブをたたいて岡本をたたえた。

前日４日（同５日）の同戦では、かつてＮＰＢの日本ハム、ソフトバンクでもプレーしたＮ・マルティネス投手（３５）から初回に四球、３回には中前打をマークしたが、４打数１安打１四球。９回２死一、三塁では右飛に倒れて最後の打者になり、日本人選手では４人目となる４試合連発を逃した。それでも、仕切り直しの一戦でアーチをかけ、５月は５戦５発と好調をキープ。本塁打数はリーグ５位タイに浮上し、年間４５発ペースと順調に本数を重ねている。日本人ルーキーの最多本塁打は１８年の大谷翔平（エンゼルス）の２２本だが、岡本は日本人右打者最多の３２本（２５年・鈴木誠也）も上回る勢いだ。