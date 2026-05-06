◇ア・リーグ ブルージェイズ 3―4 レイズ（2026年5月5日 タンパ）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、敵地でのレイズ戦に「3番・三塁」で先発。2試合ぶりの本塁打を含む4打数2安打1打点2三振も、チームは3―4で敗れ3連敗を喫した。

スタメンを外れたゲレロに代わりメジャー初の3番に座った岡本は、初回2死走者なしの第1打席で右中間へ10号ソロ。レイズ先発右腕ラスムセンの外角への96.3マイル（約155キロ）の直球を逆方向へ打ち返すと、打球は右中間スタンドへ飛び込む飛距離409フィート（約124.7メートル）の先制弾となった。日本人右打者のメジャー1年目での2桁本塁打は22年のカブス・鈴木誠也（14本）以来。直近5試合で5本塁打と量産態勢に入った。

3回の第2打席、5回の第3打席は連続空振り三振。3―2と1点リードした8回、先頭打者の第4打席で相手3番手右腕レグミナから中前打を放ち、3試合ぶりのマルチ安打を記録した。しかし、ブルージェイズはその裏にに登板した3番手ロジャーズが4連打を浴びて2点を失い、逆転負けした。

岡本は1日（日本時間4月30日）のツインズ戦から3戦連発を含む4本の本塁打をマーク。4日（同5日）のレイズ戦は一発こそ出なかったものの、第2打席に中前打を放った。この日の2安打で5月は打率.381、5本塁打、8打点と好調をキープしている。