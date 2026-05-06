全長4.４m級の“ちょうどいいサイズ”！

日産のオーストラリア法人は2026年3月31日、新型スポーツモデル「Z」（日本名フェアレディZ）の特別仕様車「Zヘリテージエディション」を発表しました。

Zは、日産の走りへの情熱を象徴するピュアスポーツカーです。1969年の初代デビュー以来、手の届く価格帯で本格的なスポーツドライビングを楽しめるモデルとして、世界中のファンを魅了し続けてきました。

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今回オーストラリアで発表されたZヘリテージエディションは、伝説的なボディカラー「ミッドナイトパープル」を採用した特別仕様車です。

ミッドナイトカラーは、特殊な顔料の効果により、見る角度（光源の角度）によってパープルからグリーンへと色調を変えるのが特徴。夜空に妖しく煌めくオーロラのミステリアスなイメージを表現しており、日産の象徴的なカラーのひとつとして知られています。

ミッドナイトカラーシリーズをこれまで採用したモデルとして有名なのは「GT-R」です。現在、日本ではフェアレディZに通常設定されていますが、オーストラリアでは通常設定されていません。

Zヘリテージエディションは、ミッドナイトパープルのほか、ブロンズカラーのRAYS製19インチ鍛造アルミホイールを装着。コントラストの効いたカラーリングによって、特別仕様車ならではの存在感を際立たせています。

同社のマネージングディレクターは「ミッドナイトパープルをZに採用することで、日産を代表する名車2モデル（GT-RとZ）が共有するパフォーマンスDNAを称えています」と述べています。

ボディサイズは全長4380mm×全幅1845mm×全高1315mm、ホイールベース2550mmで、乗車定員は2名です。パワートレインは、3リッターV型6気筒ツインターボエンジン（最高出力405馬力、最大トルク475Nｍ）に9速ATまたは6速MTを組み合わせています。

価格は7万7410豪ドル（約870万円）。ベースモデルに対して1250豪ドル（約15万円）高い設定です。