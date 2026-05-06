糖尿病や心筋梗塞、脳血管障害などあらゆる生活習慣病の始まり「脂肪肝」とは？【内臓脂肪の話】

糖尿病や心筋梗塞、脳血管障害などあらゆる生活習慣病の始まり「脂肪肝」とは

肝臓に脂肪がたまる「脂肪肝」に注意

糖質のとり過ぎや運動不足の生活を続けていると、内臓や筋肉などにつく脂肪「異所性脂肪」がたまるようになります。とりわけ肝臓にたまり過ぎると、糖尿病や心筋梗塞、脳血管障害などあらゆる生活習慣病のはじまりといわれる病気「脂肪肝」になります。

肝臓には様々な働きがあるのですが、脂肪肝と関わりが深いのは体にとり込まれた栄養素を体に役立つ形に変える働き（代謝）です。糖質は体にとり込まれるとブドウ糖に分解され、体のエネルギー源になります。肝臓はこのブドウ糖をグリコーゲンに合成してえ、血液中のブドウ糖が不足するとグリコーゲンをブドウ糖に戻して血液中に放出し、血糖値を安定させる働きを担っています。

ただ、蓄えられるグリコーゲンの量には限界があり、貯蔵量を超えると肝臓はブドウ糖を中性脂肪に変えて蓄え、血糖値が下がるとブドウ糖に戻して血液中に放出します。

さらに、中性脂肪の貯蔵量にも限界があり、一定以上になると中性脂肪が血中にあふれ出し、血糖値や中性脂肪値を急上昇させて生活習慣病を引き起こすのです。

また、脂肪肝になると肝臓の代謝機能が低下して糖代謝や血糖値を安定させる働きが悪くなります。結果的に脂肪がたまりやすくなるため、脂肪肝を治すことは効率よく痩せるためにも大切です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅