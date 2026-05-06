交渉ごとに勝つには「先手必勝」が超有効な理由とは？【ヤバい心理学】

交渉ごとに勝つには「先手必勝」が超有効な理由

早め早めの行動で精神的な余裕を確保する

待ち合わせの時間に遅刻した、または時刻通りに行ったのに相手が先に来ていて恐縮してしまったというような経験は誰しもあるでしょう。実はこのような場合、その後の交渉においても相手に対する申し訳なさや引け目から無意識に影響を受け、うまくいかないことが多いのです。

それを回避するには手段はたったひとつ。相手よりも早く現場に行くことです。人間関係は先手必勝が基本です。時間通りに来る人であればそれより少し早く、もっと早く来る人であればさらに5～10分早く着くようにしましょう。こうすることで、「時間を守る誠実な人」という印象を持たれ、時間に厳しい人にも一目おかれる存在になれるのです。

この先手必勝の法則は、会話をしているときにも役立ちます。相手の心をつかみたいと思ったらまず先にほめること。もし、相手がそれよりも先に自分をほめてきたら、間髪をいれずほめ返しましょう。

「仕事での実績を残されているんですね」と言われたら、「ありがとうございます。◯◯さんこそ大きな仕事をまとめ上げたと聞きましたよ」というように、お礼を言いながらほめましょう。何よりもスピードが肝心です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』