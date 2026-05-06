元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が６日に自身のインスタグラムを更新し、１９年間所属した「ホリプロ」を退社して独立することを報告した。

「ご報告です」と題し「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。１５歳から１９年間、本当にお世話になりました」と伝えた。「思い返せば、１９年前の５月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。ホリプロの皆さんは、本当に優しく、温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります」と感謝。「人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません」と思いを記した。

独立に至った理由については「昨年、芸能活動２０周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました。その中で、『もう一歩、自分で進んでみたい』と思うようになり、この決断に至りました」と説明。「正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです」という。

今後は「これまで出会ってくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています」という。「そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります。今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです」とメッセージを寄せた。

◆板野 友美（いたの・ともみ）１９９１年７月３日、神奈川生まれ。３４歳。２００５年にＡＫＢ４８オープニングメンバーオーディションに合格し、同年１２月にＡＫＢ４８劇場で活動を開始。０６年１０月に「会いたかった」でＣＤデビュー。１１年に「Ｄｅａｒ Ｊ」でソロデビュー。１３年に同グループを卒業。身長１５４センチ。プライベートではヤクルト・高橋奎二投手と２０２１年１月に結婚し、同年１０月に第１子女児の出産を発表した。

【投稿全文】

ご報告です。この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。１５歳から１９年間、本当にお世話になりました。

思い返せば、１９年前の５月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。ホリプロの皆さんは、本当に優しく、温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります。人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません。

昨年、芸能活動２０周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました。その中で、「もう一歩、自分で進んでみたい」と思うようになり、この決断に至りました。正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです。これまで出会ってくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています。そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります。今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです

板野友美