人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。“透け透け”コスチュームでスーパーGT第2戦の成績を報告した。

「SGT 富士GWスペシャルありがとうございました 15番手からスタートして10番チェッカー ポイントゲットです」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝のK-tunes RC F GT3の成績を報告。

「高木さんのお誕生日をお祝いしたり和気あいあいなこのチームが好きです」と、6日に56歳になるドライバー・高木真一のバースデーを祝ったといい、「また再来週のGTアジア 菅生でお会いしましょう すぐだね あすみんと2人でお邪魔します」と、Win G（ウィン・ジー）の川田明日未とともにGTアジアに参戦することをつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美しくて素敵です」「素晴らしいです」「あびるんキレイ」「脚イイ カワイイ」「Sexy！」「可愛い」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビュー。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。今季はスーパーGT300クラスに参戦する岡山トヨペットのレーシングチーム「K-tunes racing」のレースアンバサダーユニット「Win G（ウィン・ジー）」などで活動する。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。