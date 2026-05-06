気温が上がりはじめ、春の陽気に誘われて外出する人が増えてくる季節になりました。特に、北陸では山菜採りや畑仕事など、藪に入る人も少なくありません。この季節に注意したいのが、「マダニ」による被害です。マダニは致死率が10〜３0％と非常に高く、特効薬がない「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」のウイルスを保有しており、刺されると死に至る危険性もあります。越冬したマダニが空腹状態で活動を再開するこの時期、身を守るためにはどうしたら良いのでしょうか。

【「黒いイボに足が…」富山の女性が語るマダニ被害の恐怖と教訓】

富山県に住む60代の女性は約15年前、富山市八尾の山中でマダニに噛まれたと話します。

女性「植林地の下草を刈りに行った日でした。温泉で背中を洗っていたらイボのようなものに触れました。鏡でよく見てみたら黒いイボに足が生えているのを見て、思わず叫んでいました」

女性は背中を１か所刺されていて、マダニは既に死んでいたということです。自分で取ろうと思って毛抜きで引っ張ったものの、胴体だけが千切れてしまいました。頭部は皮膚に食い込んで取れず、消毒した針やピンセットなどで周辺をつついて取り出したということです。傷口をアルコール消毒して、翌日、マダニの死骸を持って皮膚科を受診しました。当時はマダニによる被害が珍しく、死骸は病院に引き取られ、標本となったそうです。

女性「熱など特に症状はなく、１週間ほど抗生剤を服用しました。ただ、今でもマダニと聞いたり見たりすると鳥肌が立つようになりました」

女性は山仕事に行く時には長袖や長ズボン、長靴を着用し、肌を露出しないよう気を付けていましたが、それでも気づかないうちにマダニが入り込んでいたそうです。刺されても全く分からなったと話します。

女性は山や野原から帰宅した時にはまず着替え、風呂に入って体をよく観察するように気を付けているそうです。

女性「私のようにマダニを取ろうとはせず、できる限り早く皮膚科に行ってください。マダニの口は肌に食い込むため、素人には取り切れません。自分で取ると傷口を大きくしたり、化膿したりすることもあります。あと、感染症の予防には処方された薬を最後まで飲み切ることも大切ですよね」

【「ホテルの室内で…」海外旅行中にマダニ被害 福岡の女性が語る意外な死角】

海外では、街中でもマダニに注意が必要と話すのは、福岡県在住の60代の女性です。女性は約20年前、海外旅行でドイツを訪れていた時に宿泊したホテルの部屋の中で着替えている最中、マダニに刺されたそうです。

女性「私は足を１か所刺されました。ひどい違和感があり、針が刺さっているような感じがしたんです。見てみたら噛んだマダニが皮膚にくっついていました」

マダニの頭部は皮膚の中に食い込んではおらず、同行していた医師である夫が手で摘出したということです。その後、経過は良好で一週間程で完治したということです。

女性「海外旅行の際は草むらだけではなくホテルの客室でも噛まれる恐れがあり、注意が必要だと感じました」

【血液が唯一の栄養源…吸血後は体長が３倍超に！ 専門家が語る驚異の生態と習性】

マダニとはどんな虫なのか、衛生昆虫学や昆虫毒理学を専門に研究している国立感染症研究所・昆虫医科学部の葛西真治部長にマダニの生態などについて聞きました。

葛西部長「マダニは日本に50種類ほど生息していて、赤味の強いものや薄い黄色をしているものもいますが、多くは茶色い体色をしています。成虫は3〜8ミリ程の大きさですが、血を吸うと何倍も大きくなり、25ミリ程まで大きくなります」

マダニは卵を産む時に栄養を動物の血液から摂取します。血液が唯一の栄養源となるため、体の大きさの割に大量に血液を摂取します。卵を産むメスだけでなく、オスも血液を吸うほか、幼虫も吸血するなど、幅広く血を吸うことが特徴です。

マダニは草の裏や根本などに生息していて、野生の動物が近づくと吐き出す二酸化炭素などを感知して葉の上へと移動します。そして、動物が近くを通った時に乗り移り、吸血します。移動の速度は速く、1分間で1メートルほど移動できるということです。

葛西部長「野外に多いマダニというと、フタトゲチマダニやキチマダニが挙げられます。西日本に多く生息していますが、去年は北海道や栃木県でもマダニによる感染症の被害が発生していることから全国での分布も確認されています」

フタトゲチマダニは3〜5月、そして10月に活動のピークを迎えます。5月は特に冬眠から覚めて卵を産むため、成虫に加えて幼虫もよく見られます。寒さに弱く、冬は活動を休止しているため、冬はあまり目撃されませんが、キチマダニは12〜1月にも確認されていて、冬でもマダニへの注意は欠かせません。

【致死率は最高30％ ワクチンがない恐怖の感染症「SFTS」2015年に石川県で死者】

マダニに噛まれることで懸念されるのが、ウイルス性の感染症です。

葛西部長「感染症はマダニの持つウイルスごとに決まっています。全てのマダニが感染症を引き起こすウイルスを持っているわけではありませんが、マダニはSFTS（重症熱性血小板減少症候群）や日本紅斑熱などを媒介するため、注意が必要です」

SFTSは野生のマダニが媒介するウイルス性の感染症で、2015年には石川県内で死者が確認されています。全国では今年に入り、静岡県や愛知県などでSFTSへの感染が確認されていて、去年１年間では191人が感染するなど、近年感染者の数は増加傾向がみられています。

国立健康危機管理研究機構などによりますと、SFTSは予防に有効なワクチンがありません。発症するまでの潜伏期間は6〜14日で、発熱や全身の倦怠感、嘔吐や腹痛、下痢、下血などの消化器系の症状がみられます。重症化すると死に至ることもあり、致死率は10〜30％と言われています。

主にSFTSウイルスを保有するマダニとしては、フタトゲチマダニやタカサゴキララマダニなどが挙げられます。

また、発熱や発疹などの症状を引き起こす「日本紅斑熱」はマダニがリケッチア・ジャポニカと呼ばれる細菌を保有していることから感染し、こちらも予防に有効なワクチンがありません。毎年全国で300〜500件ほど報告されていて、石川県内では去年2件発生しています。

【マダニは「自分で取らないで」 口から「セメント状物質」がっちり固定 皮膚科受診の重要性】

感染症にかからないためにも、マダニから身を守るためにはどのようなことが大切なのでしょうか。

葛西部長「野山に入る際はつるつるとした化学繊維の素材を使用した服を着るなど、マダニがくっつきづらい服を着用すると良いでしょう。また、長袖・長ズボンを着用して、肌の露出を極力抑えてください。それに、ドラッグストアで販売している虫よけ剤を使用するなど、対策を徹底してください。そして、野山に行った後には、すぐに入浴して全身をチェックすることも大切です」

マダニは噛む場所を決めると、獲物から体がずれないように口からセメント状の物質を出して固めます。固まるとマダニが吸血して満腹になるまで外れなくなります。長い時には1週間ほど血を吸うこともあります。皮膚にくっついているマダニが見つかった場合は、無理に取ろうとするのではなく、すぐに皮膚科を受診して下さい。無理に外そうとすると、頭が皮膚に留まって取れてしまいます。

葛西部長「マダニが媒介する感染症の場合、発熱を伴うものが多くあります。何日間か発熱したり、体に何か変化があると感じたりした時にはすぐに病院へ行ってください」

【「野山以外の出没が増加」 住宅街に迫るマダニの脅威 ペットからの感染リスク】

多くのマダニは野山に生息していますが、最近では住宅のある場所でのマダニの目撃も増えています。

葛西部長「私の体感では、野山以外でのマダニの出没は増えているように感じます。山が整備されないことで荒れて野生動物が住宅のある場所まで下りてくることが増え、ペットの散歩中にマダニがペットにつくこともあります」

多くの場合はウイルスを保有するマダニに刺されて感染しますが、最近ではSFTSを発症したネコやイヌなどの動物から人間への感染も報告されています。石川県保健環境センターによりますと、県内では昨年度２匹のネコがSFTSに感染していて、藪などに行かずとも感染するおそれがあります。

ネコやイヌがSFTSウイルスに感染すると、発熱や消化器系の症状など、人間と同じような症状を示すことがあります。発症している動物の体液に直接触れたり、噛まれたりすることでSFTSウイルスに感染したという報告が挙げられています。

屋内のみで飼育されている健康なネコやイヌからの感染は報告されていませんが、外を散歩させるなど、家の外に出すことがある場合、注意が必要です。

動物からの感染を防ぐためには、以下の６点を心がけてください。

動物に触ったら必ず手を洗う。口移しで餌を与えたり、動物を布団に入れて寝たりするなど、過剰なふれあいを控える。ペットに付着したマダニは適切に駆除する。ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際にはマスクや手袋などを着用して噛まれたり舐められたりしないようにしたうえで動物病院を受診する。ペットがマダニに刺されないように注意する。散歩後にはペットの体表をチェックし、ペット用のダニ駆除剤などで予防をする。野生動物との接触を避け、動物の死体などに接触することを控える。

もしもペットにマダニが付いていた場合、触れたからといって感染することはありませんが、刺されれば感染の危険性があります。しっかりと食い込んでいる場合は無理に取ろうとせず、動物病院に相談してください。無理に取ろうとするとマダニの口の部分が動物の体に残ってしまい、化膿したりマダニの体液が動物の体内に入り込んでしまったりするおそれがあります。また、取り除いたマダニに人間が咬まれることもありますので、注意が必要です。

死の危険性もある感染症のウイルスを保有するマダニから身を守るためにも、噛まれないための装備と共に、マダニへの知識を持つことが重要です。楽しいハイキングや山菜採りなどがマダニによってつらい記憶にならないよう、対策は万全にしてお出かけください。