◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズのＣ・ウォーカー内野手（３５）が５日（日本時間６日）、本拠地・ドジャース戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。２回にここまで今季被弾のなかった大谷翔平投手（３１）から９号先制ソロをマークした。ド軍相手には直近１３試合で１２本目のアーチとなった。

０―０の２回先頭。ウォーカーは大谷の初球、内角高めの９７・７マイル（約１５７・２キロ）直球を捉え、打球速度１０７・２マイル（約１７２・５キロ）、角度３９度、飛距離３９５フィート（約１２０・４メートル）で左翼にある球場名物「蒸気機関車」の線路までかっ飛ばした。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のＦ・アルダヤ記者は「大谷翔平は今季初めて本塁打を許すまでに１２２人の打者と対戦していた。これはメジャーで２番目に多い数」と自身のＸで伝えた。

ウォーカーはこれで通算１８３本目の本塁打としたが、そのうち３０本がドジャース戦。球団別ではロッキーズの２９本と並んでいたが、この日で対ドジャースが最多となった。９５試合で３０発はほぼ３試合に１本のペースということになる。ド軍と同じナ・リーグ西地区のＤバックスに所属していた２４年にはドジャース戦で９戦９発と打ちまくり、特にドジャースタジアムでは６戦７発と驚異的な相性の良さを発揮していた。