◇ア・リーグ ブルージェイズ ― レイズ（2026年5月5日 タンパ）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、敵地でのレイズに「3番・三塁」で先発。2日のツインズ戦以来3試合ぶりにマルチ安打をマークした。

スタメンを外れたゲレロに代わり、メジャーで初めて3番に座った岡本は、初回2死走者なしの第1打席で右中間へ2試合ぶりの10号ソロ。1ボール1ストライクからの3球目、レイズ先発右腕ラスムセンの外角への96.3マイル（約155キロ）直球を逆方向へ打ち返すと、打球は右中間スタンドへ飛び込む飛距離409フィート（約124.7メートル）の先制弾となった。日本人右打者のメジャー1年目での2桁本塁打は22年のカブス・鈴木誠也（14本）以来。5試合で5本塁打と量産態勢に入った。

3回の第2打席、5回の第3打席は連続空振り三振。3―2と1点リードした8回、先頭打者の第4打席で、相手3番手右腕レグミナから中前打を放った。

岡本は1日（日本時間4月30日）のツインズ戦から3戦連発を含む4本の本塁打をマーク。4日（同5日）のレイズ戦は一発こそ出なかったものの、第2打席の中前打で4試合連続安打となっていた。