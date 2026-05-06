3児の母・小倉優子、弁当作りの“暑さ対策”の工夫を紹介「下から冷やして、上からは風です！」 「これから暑くなると…」“母の悩み”には共感相次ぐ
3児の母でタレントの小倉優子（42）が4月28日、自身のブログを更新。「これから暑くなると、お弁当の痛みが気になります」（原文ママ）と明かすとともに、自身が行っている“暑さ対策”を紹介した。
【写真】「下から冷やして、上からは風です！」小倉優子が行っている弁当作りの“暑さ対策”
小倉は「下から冷やして、上からは風です！」とつづり、写真をアップ。保冷剤らしき物の上に白米の入った弁当箱をのせ、その上から弁当用のクールファンで送風する様子がとらえられている。
また「少し前から、凍らしたゼリーも入れています!!」と、『inゼリー』を弁当用の保冷バッグに忍ばせる工夫も明かしていた。
コメント欄には「これから、もっと気温が上がって来ると、心配ですよね〜」「最近はこんな冷やしアイテムあるんですね」「お弁当用クールファン、大活躍ですね！凍らせたゼリーは、保冷にもなって一石二鳥ですね」「優子さんのお弁当作りは工夫がいろいろですね！」「いつもお見事!!!・・えらいねーーー感動です!!!」などと、共感や称賛の声が多数寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
【写真】「下から冷やして、上からは風です！」小倉優子が行っている弁当作りの“暑さ対策”
小倉は「下から冷やして、上からは風です！」とつづり、写真をアップ。保冷剤らしき物の上に白米の入った弁当箱をのせ、その上から弁当用のクールファンで送風する様子がとらえられている。
コメント欄には「これから、もっと気温が上がって来ると、心配ですよね〜」「最近はこんな冷やしアイテムあるんですね」「お弁当用クールファン、大活躍ですね！凍らせたゼリーは、保冷にもなって一石二鳥ですね」「優子さんのお弁当作りは工夫がいろいろですね！」「いつもお見事!!!・・えらいねーーー感動です!!!」などと、共感や称賛の声が多数寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。