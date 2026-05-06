【オリコン】M!LK、自身初の2週連続1・2位独占＆TOP5に3曲で上位席巻 「爆裂愛してる」は自己最速12週で1億回超え【ストリーミング上位動向】
快進撃中のM!LKが、26/5/11付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月27日〜5月3日）で自身初となる2週連続1・2位独占を果たした。さらに、5位には新曲「アイドルパワー」（4月27日配信開始）が初登場。TOP5のうち3曲を占拠したのも自身初となった。同一男性アーティストの楽曲がTOP5に3作品ランクインするのは、2025/8/25付のMrs. GREEN APPLE以来9ヶ月ぶり。
【グラフ】アーティスト別TOP500総再生数の推移＆ランクイン楽曲数
4週連続・通算5回目の1位は「爆裂愛してる」（週間再生数728.2万回／前週比3.2％減）。グループによる4週連続1位達成は今年度初となった。累積再生数は1億44.4万回に到達。「好きすぎて滅！」「イイじゃん」に次ぎ、通算3作目の1億回突破を達成した。登場12週目での達成は、「好きすぎて滅！」（登場15週目で達成）を抜き、自身最速となった。
続く2位（前週2位）は「好きすぎて滅！」（週間再生数707.7万回／前週比0.9％増）。登場27週目で19週連続・通算23回目のTOP5入りを果たし、自身最多の累積再生数を1億9638.8万回に伸ばした。
そして、5位に初登場した新曲「アイドルパワー」は、週間再生数616.6万回を記録した。「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾る同曲は、「2026年、日本を元気に！」というM!LKらしいテーマのもと制作。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングで自身初の1位を獲得した。週間デジタルランキング2冠も自身初となり、“初”づくしの快進撃となっている。
3位には、めいちゃんの新曲「電撃」（4月27日配信開始）が初登場。週間再生数706.6万回を記録した。4月12日に有明アリーナで全国ツアーを完走したばかりのめいちゃんは、12月に埼玉・ベルーナドーム公演を行うことが決定している。
4位（前週3位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数682.7万回／前週比1.3％減）は、25/9/29付の初登場から33週連続（24週連続1位を含む）でTOP5入りをキープ。累積再生数を4億7601.1万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは当週も3曲同時TOP10入り。6位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数569.1万回／前週比2.4％増）は自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP10入り週数記録」を106週に更新。累積再生数を9億5461.6万回に伸ばした。7位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数561.6万回／前週比0.9％減）は1/26付の初登場から16週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億3433.0万回となった。9位（前週8位）はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌「風と町」。4月29日にYouTubeでミュージックビデオを公開するなどし、週間再生数は前週比6.4％増の512.7万回、累積再生数は1650.9万回となった。
8位（前週6位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数535.5万回／前週比5.1％減）は、16週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億2118.5万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴のソロ曲「催し」（4月27日配信開始）が10位に初登場。週間再生数は508.1万回を記録した。同曲は、日本テレビ系報道番組『news zero』の新たなテーマ曲として大森が書き下ろし。3月30日の番組内で初オンエアされた。
■絶好調M!LKが総再生数3割増で初TOP5 Number_iは2.3倍の急伸
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比−1）、総再生数は6481.5万回（前週比0.6％増）と引き続き高水準を維持している。
2位（前週3位）は自身初の5大スタジアムツアーを開催中のback number。ランクインした25曲（前週比＋2）すべての再生数が前週比増を記録し、総再生数は約1割増の3883.3万回（前週比11.1％増）に伸長した。
3位（前週4位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3179.0万回（前週比2.2％減）。4位（前週2位）のBTSはランクイン数17曲（前週比−6）、総再生数は2648.5万回（前週比31.2％減）。日本公演を終えた反動でいずれも大幅な減少となった。
絶好調のM!LKは総再生数5位（前週7位）に浮上し、初TOP5入り。新曲「アイドルパワー」の初登場により、ランクイン数は7曲（前週比＋1）。総再生数は前週比で3割以上も増加し2553.6万回（前週比31.5％増）と急伸した。
10位（前週28位）にはNumber_iが急上昇。3rdシングル「3XL」を4月27日にリリースしたことを受け、ランクイン数6曲（前週比＋3）、総再生数は前週比2.3倍の1345.0万回（前週比133.4％増）で18ランクアップ、一気にTOP10入りした。
■Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」通算8作目の累積6億回突破
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」（2018年12月26日配信開始）の累積再生数が6億113.0万回に達した。累積再生数6億回突破は「青と夏」「ダンスホール」「ケセラセラ」「ライラック」「点描の唄（feat.井上苑子）」「Soranji」「インフェルノ」(達成順)に次ぎ、通算8作目となった。
本作は、「第97回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌として書き下ろし。卒業曲や合唱曲、カラオケでも定番化する人気曲となっている。
4週連続・通算5回目の1位は「爆裂愛してる」（週間再生数728.2万回／前週比3.2％減）。グループによる4週連続1位達成は今年度初となった。累積再生数は1億44.4万回に到達。「好きすぎて滅！」「イイじゃん」に次ぎ、通算3作目の1億回突破を達成した。登場12週目での達成は、「好きすぎて滅！」（登場15週目で達成）を抜き、自身最速となった。
続く2位（前週2位）は「好きすぎて滅！」（週間再生数707.7万回／前週比0.9％増）。登場27週目で19週連続・通算23回目のTOP5入りを果たし、自身最多の累積再生数を1億9638.8万回に伸ばした。
そして、5位に初登場した新曲「アイドルパワー」は、週間再生数616.6万回を記録した。「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾る同曲は、「2026年、日本を元気に！」というM!LKらしいテーマのもと制作。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングで自身初の1位を獲得した。週間デジタルランキング2冠も自身初となり、“初”づくしの快進撃となっている。
3位には、めいちゃんの新曲「電撃」（4月27日配信開始）が初登場。週間再生数706.6万回を記録した。4月12日に有明アリーナで全国ツアーを完走したばかりのめいちゃんは、12月に埼玉・ベルーナドーム公演を行うことが決定している。
4位（前週3位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数682.7万回／前週比1.3％減）は、25/9/29付の初登場から33週連続（24週連続1位を含む）でTOP5入りをキープ。累積再生数を4億7601.1万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは当週も3曲同時TOP10入り。6位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数569.1万回／前週比2.4％増）は自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP10入り週数記録」を106週に更新。累積再生数を9億5461.6万回に伸ばした。7位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数561.6万回／前週比0.9％減）は1/26付の初登場から16週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億3433.0万回となった。9位（前週8位）はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌「風と町」。4月29日にYouTubeでミュージックビデオを公開するなどし、週間再生数は前週比6.4％増の512.7万回、累積再生数は1650.9万回となった。
8位（前週6位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数535.5万回／前週比5.1％減）は、16週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億2118.5万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴のソロ曲「催し」（4月27日配信開始）が10位に初登場。週間再生数は508.1万回を記録した。同曲は、日本テレビ系報道番組『news zero』の新たなテーマ曲として大森が書き下ろし。3月30日の番組内で初オンエアされた。
■絶好調M!LKが総再生数3割増で初TOP5 Number_iは2.3倍の急伸
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比−1）、総再生数は6481.5万回（前週比0.6％増）と引き続き高水準を維持している。
2位（前週3位）は自身初の5大スタジアムツアーを開催中のback number。ランクインした25曲（前週比＋2）すべての再生数が前週比増を記録し、総再生数は約1割増の3883.3万回（前週比11.1％増）に伸長した。
3位（前週4位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3179.0万回（前週比2.2％減）。4位（前週2位）のBTSはランクイン数17曲（前週比−6）、総再生数は2648.5万回（前週比31.2％減）。日本公演を終えた反動でいずれも大幅な減少となった。
絶好調のM!LKは総再生数5位（前週7位）に浮上し、初TOP5入り。新曲「アイドルパワー」の初登場により、ランクイン数は7曲（前週比＋1）。総再生数は前週比で3割以上も増加し2553.6万回（前週比31.5％増）と急伸した。
10位（前週28位）にはNumber_iが急上昇。3rdシングル「3XL」を4月27日にリリースしたことを受け、ランクイン数6曲（前週比＋3）、総再生数は前週比2.3倍の1345.0万回（前週比133.4％増）で18ランクアップ、一気にTOP10入りした。
■Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」通算8作目の累積6億回突破
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」（2018年12月26日配信開始）の累積再生数が6億113.0万回に達した。累積再生数6億回突破は「青と夏」「ダンスホール」「ケセラセラ」「ライラック」「点描の唄（feat.井上苑子）」「Soranji」「インフェルノ」(達成順)に次ぎ、通算8作目となった。
本作は、「第97回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌として書き下ろし。卒業曲や合唱曲、カラオケでも定番化する人気曲となっている。