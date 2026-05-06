お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が5日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）の収録に参加したと明かした。

「あちこち−」のプロデューサーは元テレビ東京の佐久間宣行氏（50）。太田は「この間、『あちこちオードリー』に呼ばれまして。珍しく佐久間が俺を使ったわけだよ」とおどけつつも、切り出した。

「佐久間がだいたい俺を嫌ってるくせに。あの野郎、ふざけんなよと思いながら。楽屋入って」と本番前の打ち合わせに備えていたという。「佐久間が来たんだよ。お前さ！ どんな風の吹き回しだ、俺なんか呼びやがって。（佐久間が）『何がですか〜』とか言うからさ。何がじゃねーよ、この野郎。俺のこと使いたくないって言って、何いまさら俺のこと使って。どういうつもりだ、お前は？」と切り出した。太田の言葉に気おされたのか、佐久間氏はなかなか楽屋に入ってこなかったという。

太田は「何だ、お前は同世代のプロデューサー、ディレクターな、誰1人太田さんと仕事したくないって言ったじゃないか。この野郎。お前のせいで、俺の番組誰もやらないんだよ」と状況を説明。さらに「お前がつくれ、まず。だったら！」と言うと、佐久間氏は「いや、今、俺フリーなんで」と断ってきたという。

太田は「お前な相変わらず調子乗ってるんだろ？ どうせ。バカ、今のお笑いは自分がつくってるみたいな顔してさ。画面に出てきて、CMまでやりやがって、調子乗ってんじゃねーぞこの野郎！」と続けた。

佐久間氏は「出た！ そんなことないですよ。じゃ、今日は1つよろしくお願いします」と言って楽屋にも入らず立ち去ろうとしたという。太田は「待て待て、あいつ打ち合わせに来たんだよ？ 早いだろ、行くのが！」とツッコミを入れたことを明かした。

太田は佐久間氏について、同ラジオ番組でも言及しており、イジりの対象としている。