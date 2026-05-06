「綺麗なストライプだ」「10/10」バイエルンが発表した来季用新ユニホームが好評！ CL準決勝のパリSG戦でお披露目「久々にドンピシャ来た」
ブンデスリーガ王者のバイエルンが５月５日、2026-27シーズン用のホームユニホームを発表した。
チームカラーである赤と白を基調とし、ストライプ柄が特徴。クラブは「伝統を受け継ぎながらも、現代的で存在感のあるデザイン」と説明している。
この新キットがクラブの公式インスタグラムで公開されると、SNS上では「久々にドンピシャ来た」「10/10」「綺麗なストライプだ」「気に入った」「めっちゃスタイリッシュ」「美しい」「完璧！」「シンプルでかっこいい」「なんて最高なんだ」などの声が上がった。
なお、この新ユニホームは現地５月５日に行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦で初披露される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ストライプ柄が特徴！ バイエルンの26-27シーズン用新ホームユニホーム
チームカラーである赤と白を基調とし、ストライプ柄が特徴。クラブは「伝統を受け継ぎながらも、現代的で存在感のあるデザイン」と説明している。
この新キットがクラブの公式インスタグラムで公開されると、SNS上では「久々にドンピシャ来た」「10/10」「綺麗なストライプだ」「気に入った」「めっちゃスタイリッシュ」「美しい」「完璧！」「シンプルでかっこいい」「なんて最高なんだ」などの声が上がった。
なお、この新ユニホームは現地５月５日に行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦で初披露される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ストライプ柄が特徴！ バイエルンの26-27シーズン用新ホームユニホーム