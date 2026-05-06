5月6日（水）RKK気象予報士 坂本くるみ の天気解説まとめ

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連休最終日は最高の天気！

今日は熊本県の南部ほど雲はかかやすいですが、日差しは届きそうです。気温は熊本市で26℃と夏日、阿蘇市乙姫で22℃、天草市牛深と人吉市で24℃の予想です。外でのレジャーはこまめな水分補給と紫外線対策をしっかり行ってください。また、熊本県内全域に乾燥注意報が発表されています。バーベキューなど火の取り扱いには十分注意しましょう。風は熊本地方で北のち西の風、波の高さは天草地方の外海で1メートルとなる見込みです。

明日も広く晴れて、熊本市や人吉市で26℃と夏日になり、27℃まで上がる可能性もあります。金曜日は雲が多くなり雨が降る可能性があります。上空に寒気が入るため、熊本市の最高気温は21℃と暑さは控えめになるでしょう。

週末のお天気

週末の土曜日は日差しが出て、熊本市は最高気温26℃の予想です。日曜日は晴れ時々曇りでお出かけや洗濯日和となりますが、朝の最低気温12℃に対し最高気温は27℃と、15℃ほどの大きな気温差になりそうです。来週前半も晴れや曇りで26℃まで上がる夏日が続く見込みです。なお、台風5号が発生する見込みですが、県内への大きな影響や天気の崩れは予想されていません。

くるみのささやき

今夜日付が変わった後、明日7日の未明から明け方にかけて、「みずがめ座η（エータ）流星群」が見頃を迎えます。毎年ゴールデンウィークの終盤にピークを迎える流星群で、明日の明け方は晴れる見込みのため、流れ星を見られるチャンスです！

ただし、今回は月明かりの影響が大きく、条件が良い場所でも1時間に見られるのは5個程度と予想されています。単純に計算するとおよそ「12分に1個」のペースになりますね。

流れ星は夜空のどこにでも現れるので、方向を絞らずに広い視野で夜空全体を見上げるのがポイントです。最低でも15分間は目を暗さに慣らして、気長にゆっくりと夜空を観察してみてくださいね。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

坂本 くるみ 福岡市出身 アナウンサー・気象予報士

＜担当番組＞

RKKラジオ「午後2時5分一寸一服」

RKKテレビ「NEWSゲツキン」

熊本で過ごした大学時代に熊本地震を経験し、「命を守れるアナウンサー」を目指す。アナウンサーとして現場に立ち、人命に直結する気象災害を目の当たりにする中で、確信を持った言葉を発したいと、気象予報士の資格を取得した。趣味は海外旅行、職責から解放されて見上げる外国の空に癒されるという。