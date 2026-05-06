◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、２回に先頭のウォーカーに左翼ソロを浴び、先制点を献上した。内角高めの９７・７マイル（約１５７・２キロ）の直球を完璧に捉えられると、球場名物の蒸気機関車の線路まで到達する３９５フィート（約１２０メートル）の特大アーチとなった。大谷はこれが今季初被弾となった。

この日は打順からは外れており、今季３度目の投手専念で３勝目を狙う一戦。初回は上々の滑り出しを見せた。先頭アルテューベを９９・５マイル（約１６０キロ）直球で空振り三振に仕留めると、２三振を含む３者凡退で好スタートを切っていた。

大谷は前日は「１番・指名打者」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わり、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしに。ロバーツ監督は試合前には二刀流起用の方針だったが、試合の結果を受けて「あしたは投手に専念させる。体を休めて、投球に集中させるため。試合中に様子を見ながら決めた。そうするのが最善だと感じた」と方針転換していた。

大谷は今季は４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦で打順から外れ、今回で同２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦に続いて２登板連続、３度目の投手専念となる。打順では最大のスランプに陥っているが、投手は絶好調。３、４月度の月間ＭＶＰを自身初の投手部門で受賞した。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、５登板で２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績を残し、開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手になった。

この日の試合前、取材に応じたロバーツ監督は「彼の最優先は常にドジャースが勝つこと。登板しない日に打撃を休むことで得られる休養が、短期的にも長期的にも彼自身とチームにとって最善だと理解している。休養日を提案しても全く抵抗はなかった。それはいいこと」と話した。