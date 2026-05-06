派手な役でも動じない。プレミア美人ポーカー女子がすまし顔で大ポットをさらった。

【映像】元ミスコン美女、レア役完成でも「クールすぎる」表情

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの戦いが佳境を迎える中、新人のちーぴょんが強力なフルハウスで勝負に出るも、古参メンバーの廣井佑果子がさらに上を行くフォーカードで粉砕する衝撃の一幕があった。

このシーンで廣井はスペードとハートの「K9」で3000点にレイズ。スペードとダイヤの「66」を持つちーぴょんもこれに続いた。

フロップはダイヤの「K」、クラブの「10」、クラブの「K」。廣井の手札の「K」にヒットし、いきなりスリーカードが完成した。さらにターンでハートの「K」が出ると、廣井はまさかのフォーカードに到達。実況のテツヤは「うわ、クアッズ！」と声を張り、レアすぎる展開に驚きの声を上げる。

一方、ちーぴょんにも「K」「K」「K」「6」「6」のフルハウスが完成。普通なら十分すぎるほど強い役だが、この場面では相手が悪すぎた。解説のAmuも「結構ぶつかりそうな…」と、その後の展開を予想した。

ターンで廣井が2000点をベットすると、ちーぴょんはコール。リバーはダイヤの「Q」。ちーぴょんがチェックすると、廣井はここでやや時間を使い、1万5000点をベットした。

ちーぴょんもここで考え込む。自分の手はフルハウス。簡単に降りられる強さではない。しばらく悩んだ末、ちーぴょんはコールを決意。「コール入った！」とテツヤが告げ、両者のカードが開かれた。廣井のフォーカードを見たちーぴょんは、完敗を悟って首を振り、思わず苦笑い。しまいには声を上げて「もうヤバすぎ！」と笑い始め、頭を下げるようなリアクションを見せた。

2万2500点のポットを獲得した廣井は、眉一つ動かさずにチップを回収。そのまま表情を崩すことなく、すぐに次のハンドへ集中した。フルハウスでも届かなかった新メンバーと、フォーカードを決めても顔色一つ変えない古参。この温度差に、視聴者からは「さすが廣井さんや」「おみごと」「クールすぎる」と反響が寄せられていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）