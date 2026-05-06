山形県鮭川村で、4日に笹竹を採るために山に入った84歳の女性の行方がわからなくなっており、けさも遭難したとして捜索が行われています。これまでに発見されたとの情報はありません。

行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川の無職の女性（84）です。

警察によりますと、女性は、4日の午後3時半ごろ、自宅から南東におよそ200メートル離れた、通称「日山」と呼ばれる山へ、笹竹を採るために1人で入りました。 しかし夜になっても帰宅しなかったため、午後8時すぎに家族が110番通報しました。

女性は携帯電話を自宅に置いたまま山に向かったとみられ、自宅からおよそ100メートル離れた道路の駐車帯には、女性が使用する軽トラックが放置されているのが見つかりました。

5日は警察や消防、猟友会などおよそ50人態勢で捜索しましたが、発見には至りませんでした。

6日は午前8時ごろから、消防55人、警察9人に加え、役場関係者などが参加して捜索を再開しているとのことです。

捜索隊を3、4方向に分け、5日の捜索とは別のルートを中心に探していて、捜索隊は午前10時ごろをめどに一旦下山する予定です。