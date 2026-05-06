ゴールデンウィークの連休もきょうが最終日です。

【図あり】事故現場と事故の状況

山形県では、5日に交通事故が各地で多発しました。中でも山形県の庄内と内陸を結ぶ大動脈である月山道で起きた事故は、交通安全の大切さを再確認させられるものでした。

5日の午前、山形県西川町の国道で、対向車線にはみ出した大型バイクが乗用車2台に次々と衝突する事故がありました。

緊迫の通報内容

この事故でバイクを運転していた65歳の男性が死亡し、通報の中には「片足がない」という現場の凄惨な状況を伝えるものもありました。

警察と消防によりますと、5日の午前9時10分ごろ、西川町志津の国道112号、通称・月山道（がっさんどう）で、「車とバイクが衝突した」などと事故の当事者を含め複数の110番通報がありました。

通報の中には「事故でけがをした人がいる。片足がないようだ」という緊迫した内容も含まれていたということです。

事故の状況は

警察によりますと事故の状況は、鶴岡方面に向かっていた大型バイクが緩やかなカーブで対向車線にはみ出し、走ってきた乗用車1台の右側に接触。その際にバイクの右側が車とぶつかっているとみられ、さらに後ろを走っていた別の乗用車と衝突したものとみられています。

この事故で、バイクを運転していた天童市貫津のペットホテル経営・田中直人さん（65）が右足を離断したほか、首の骨を折るなどして心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。

ほかにケガ人はなし

一方、次々と衝突された乗用車2台には合わせて5人が乗っていましたが、全員けがはありませんでした。

田中さんは当時、仲間3人とバイク計4台でツーリング中だったということです。

この事故の影響で、国道112号は西川町志津付近で約3時間にわたり全面通行止めとなるなど、連休終盤の交通に大きな影響が出ました。警察が事故の詳しい原因を調べています。

GWの楽しいはずの旅行が、一瞬で暗転してしまう事故。どうか、みなさん交通事故には十分に気をつけてください。