◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）

巨人がヤクルトに接戦で勝利。この日活躍した赤星優志投手と大城卓三選手が少年からの質問に答えました。

先発した赤星投手は5回無失点の好投で今季3勝目、先発としては初勝利をあげました。

試合後、赤星投手は「1イニングでも多く0点で抑えることを目標にしていたのでゲームを作ることができて良かったです」とコメントしました。

この日は5月5日のこどもの日とのこともありヒーローインタビューに野球少年が登場。「ピッチャーでコントロールを良くするには？」の質問に「家の手伝いとかをしたらいいと思います」と答え、ドームの笑いを誘いました。

またこの日決勝3ランで勝利に貢献した大城選手は、チャンスで打席に入る時の心境を聞かれ、「積極的にというのを心がけて、積極的に行ったときはいい結果が出ています」と答えます。続いて「足が速くなるにはどうすればいいですか？」と質問され、「えーそうですねえ…」と考え込みます。

大城選手は「お父さんお母さんの手伝いをすれば速くなると思います」と回答し、赤星投手同様にファンは爆笑。球場を大きく沸かせました。