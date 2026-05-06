カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得し、3月末にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。亡き父との幼少時のショットを公開した。

「ちち、お誕生日おめでとう」と24年11月に他界した父親の誕生日を祝福し、「私と6歳としの離れたお姉ちゃんが保育園に通いはじめた頃、父がお迎えに行ったら歳の離れた兄と勘違いされたという、吉田家鉄板の笑い話があります」と、父との幼少時のショットをアップ。

そして、「もうちちと一緒に歳を重ねられなくて追いつく一方なのはとっても寂しいなと思う今日でも、朝起きたら隣で夫が気持ちよさそうに寝息をたてていて、実家のLINEでは愛猫まるが家のいたるところでゲロ吐いて大騒ぎしていて、私は仕事しながら大笑いして、来月のたけのこまつりを楽しみに生きている」とし、「それだけで充分。充分。67歳だったはずの父、お誕生日おめでとう。この調子ならきっとすぐ追いつくよ〜！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「知那美さんに似てますね。笑顔が優しい」「カッケー」「カッコイイ写真ですね」「可愛い」「素敵なお父さんですね！」「お父さんイケメン 知那美さんと同じ優しいお顔」「目元が似てるー」などの声が寄せられている。

吉田は、18年平昌五輪銅、22年北京五輪銀メダル。今年3月に12年間所属したロコ・ソラーレを退団した。

翌4月にはカナダのトロントで新設された初のプロリーグ「ロックリーグ」に参戦。日本や韓国、スウェーデンなどの選手による混成チーム「タイフーン」に所属し、主将を務めた。