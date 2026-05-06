◆米大リーグ レイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。５回に華麗な守備で球場をわかせた。

１点リードの５回１死一塁。あらかじめ遊撃の定位置付近に守備位置を変えていた岡本は、レイズの３番アランダの放った打球速度１０１・６マイル（約１６３・５キロ）の痛烈なライナーを地面すれすれで倒れ込みながらキャッチ。そのまま１回転して一塁に送球し、飛び出していた一塁走者は戻りきれず併殺となった。現地実況は「何てプレーなんだ！」と大興奮。エース右腕ガウスマンも何度もグラブをたたいて岡本をたたえた。岡本も笑みを浮かべてベンチに引き揚げた。

アランダはこの日も３回に中前適時打を放ち、現時点でア・リーグ単独トップの２９打点としている強打者。２８打点で同２位の村上宗隆（ホワイトソックス）らとタイトル争いを繰り広げている。岡本はこの日、初回に２試合ぶりの１０号先制ソロを放ち、２３打点は現時点で同１１位タイ。岡本の守備がチームも自身も救うことになるかもしれない。