南アフリカ出身の歌手タイラは次にコラボしたい相手として、ピンクパンサレスを一番に挙げている。先日、ザラ・ラーソンとのコラボ曲「She Did It Again」を発表したタイラ。4月29日に開催された2026ビルボード・ウィメン・イン・ミュージックのレッドカーペットで、ザラとはすぐに意気投合したとか語っている。



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ザラとのコラボで一番良かったことは何かという質問に、タイラは答えた。「すべて」「初めて一緒にスタジオ入りしたときからね。私たちはお互いの音楽を聴いてた」「彼女は床に横になっていて、2人ともいい感じにノってた。それにミュージックビデオの時なんて、友達と撮影しているかのようだった。だから、自然と嚙み合ったって感じなの」



そして、次にコラボしたい相手については「ピンクパンサレスかな」「彼女の作品は好きだから、一緒にやってみたい」と語った。



7月24日にリリースするニューアルバム「A*POP」からは、「She Did It Again」のほか、「IS IT」「Chanel」が先行シングルとして発売されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）