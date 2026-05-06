【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めてみよう！ ヒントはお正月の定番料理
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、新しい年の幕開けに欠かせない伝統の味、香り高い特産物、そして社会の厳しさを言い表す表現という、3つの言葉を用意しました。おめでたい風景からシビアな現実まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
お□□
い□□ゃ
□□がらさ
ヒント：お正月に食べる伝統的なお祝い料理の総称。三重県で生産されている香り高い飲料のブランド。そして、暮らしにくく、ゆとりがない世の中の状態を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せち」を入れると、次のようになります。
おせち
いせちゃ（伊勢茶）
せちがらさ（世知辛さ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ハレの日の食卓を彩る言葉、地域の特産品、そして社会の空気感を表す言葉を組み合わせました。共通の「せち」という音が、伝統的な言葉から現代の表現までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、言葉が持つ意味の対比を新鮮に感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、新しい年の幕開けに欠かせない伝統の味、香り高い特産物、そして社会の厳しさを言い表す表現という、3つの言葉を用意しました。おめでたい風景からシビアな現実まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□
い□□ゃ
□□がらさ
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正解：せち正解は「せち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せち」を入れると、次のようになります。
おせち
いせちゃ（伊勢茶）
せちがらさ（世知辛さ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ハレの日の食卓を彩る言葉、地域の特産品、そして社会の空気感を表す言葉を組み合わせました。共通の「せち」という音が、伝統的な言葉から現代の表現までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、言葉が持つ意味の対比を新鮮に感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)