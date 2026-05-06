クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第27回 【上級編】スチール缶はリサイクルされているの?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
スチール缶はリサイクルされているの?
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スチール缶は、ジュースなどの飲料缶からペンキなどを入れる18リットル缶など、いろいろな分野で使われています。鉄の持っている性質から、丈夫で長持ちし、熱に強く、中にいれるものを選びません。最近では厚さが0.2ミリメートルの薄いスチール缶もでき、重さも軽くなっています。また、磁石にくっつくため回収しやすく、スチール缶がリサイクルされる割合は90%近くになっています。
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スチール缶は、ジュースなどの飲料缶からペンキなどを入れる18リットル缶など、いろいろな分野で使われています。鉄の持っている性質から、丈夫で長持ちし、熱に強く、中にいれるものを選びません。最近では厚さが0.2ミリメートルの薄いスチール缶もでき、重さも軽くなっています。また、磁石にくっつくため回収しやすく、スチール缶がリサイクルされる割合は90%近くになっています。