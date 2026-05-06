【写真】「50万円で買っていただきたい」1987年、開業医たちに届いた実際の脅迫状

80年代の“空気”を読んだ犯罪

1984（昭和59）年から翌年に発生したグリコ・森永事件以降、食品会社を脅迫する模倣犯が相次いで現れた。とはいえ、大企業相手に成功する例はほとんどなく、後追いの犯罪者たちはターゲットを変える必要があったようだ。

一方で当時の日本は、高齢の入院患者を集めて大量の検査や投薬を行い、莫大な収益をあげる“老人病院”が社会問題となっていた。国会問題にもなったこの件に、70年代から盛んに報じられた医学部の裏口入学などもあってか、医師のイメージがお世辞にも良いとは言えなかった時代である。

そこに前述の“企業脅迫”のムーブメントが合わさったのか、1987年に福岡で200人、東京で十数人の開業医に脅迫状が届いた。その文面は粗雑で、脅迫する内容を匂わせる程度のシロモノだったが、東京では数人の開業医が実際に金銭を支払っている。何か後ろめたいことがあるのでは――という犯人の読みが当たっていたこの事件とその背景を、「週刊新潮」のバックナンバーで振り返る。

漠然とした「脅迫」になぜ効果が

（以下「週刊新潮」1987年4月2日号「開業医たちの『黒い医療』を狙った『脅迫犯人』の着想」を再編集しました。文中の肩書き等は掲載当時のものです）

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「貴方様にとっては大変お困りになる項目が」

〈書面にて失礼ですが自己紹介させていただきますが、私は東京都内に本社を置くある調査機関に勤める者で御座居ます〉

とその脅迫文は始まる。かなり拙い文章で、しかも句読点なしのワープロ印刷なので読みづらいが、多少修正しながら転写すると、

〈調査費も高いが高度の機密調査を引き受ける会社〉〈あらゆる人材や人脈を使い、また一般に出回ってない精度の高い機材を使い、皆様が驚かれる様な内部の調査が可能〉と、まず勤務先を紹介し、その会社で長年にわたり様々なプロジェクトの責任者を務めたと自己紹介。だが、他人の弱みなどを調べる仕事に嫌気が差して〈近く会社をやめる〉と訴えると、一転して〈話は変わり本題ですが〉と切り出す。

〈失礼ながら、ある依頼人様より、何に使用されるか判りませんが、貴方様の業務内容、プイバシーなど、いくつかの調査項目を受け、大変苦労して約5カ月間にわたり調べさせて頂きました。あとは私が調査報告書をまとめるだけとなりましたが、見ていただけば判りますが、悪用する人に渡りますと、貴方様にとっては大変お困りになる項目がいくつか有ります。そこで相談ですが、決してこれは脅迫ではありませんので誤解しないで下さい、この報告書を50万円で買って頂きたいと思いますがいかがでしょうか〉

以下も言い訳やら脅しめいた文句を並べた揚げ句、末尾の宛先に大田区内の郵便局を局留めで指定し、〈受取人 佐藤一三〉と結んで終わる。

なぜ福岡で200人？

これが2月18日付の読売新聞に、《医師二百人に脅迫状》と書かれた書状の内容だった。その記事では、脅迫状が配られたのは福岡県下の医師200人となっていたが、3月22日付の記事では、都内の開業医十数人にも同様の内容が送付され、そのうち数人が指示通りに送金していたという。

犯人がまず福岡県に的を絞った点について、

「最近、九州の医者は受難の時代なんです。3月初めにも、過激派を名乗った男が病院を爆破すると脅して逮捕されてますし、2月にも北九州の医者の家族を狙った誘拐事件が起きている。ですから一部では、九州に医者ばかりを狙う一味がいるのではないかとも囁かれているんですよ」

と地元記者は一応、医者に同情してみせるが、

「でも、まあ、福岡では去年、産婦人科の院長が女子高生を相手に淫行を重ね逮捕されるというセンセーショナルな事件や、一昨年にも大きな病院グループで不正請求事件がありましたし、目をつけられやすかったと言えるかもしれませんね」

と医者側の弱みを指摘するし、ある医療関係者も、福岡の開業医は世襲の坊ちゃん育ちが多いなどと“狙われる条件”をあげつらう。

あの文面で金を出す人はいない

ただし、今回の脅迫に限っていえば、福岡の医師は毅然たる態度をつらぬいた。「市の医師会として可能な限り素早く対応したつもり」と胸を張るのは同市医師会の倉重正敏・理事だ。

「脅迫状は2月の中旬、ほぼ一斉に市内の開業医に送られて来ました。私のところにも来ましたが、一見して内容がおかしいので、それほど深刻には考えなかったんです。ところがその日のうちに、同様の手紙が来たという連絡が医師会に何件かありましてね。調べたところかなりの数にのぼることが判明したので、捨ておけなくなり県警に連絡したのです」

福岡がターゲットにされた点については、

「どうも、医師会の名簿を入手して、そこから適当に選び出したようです。それも5、6年前の名簿らしい。というのは、最近住所変更した人には、古い住所で送りつけてきているケースが幾つかあるからです。ですから、捨てられた名簿をどこからか手に入れて犯行に使ったのではないかと思われます。（中略）それに、あの抽象的な表現で驚いて金を出す人はいないでしょう。スネに傷がなければ当然大丈夫ですし、多少あっても、あれなら平気なんじゃないですか」

と倉重理事は一笑に付す。

しかし、心優しき東京のお医者さんは、おめおめと払い込んでしまったのである。何人の医者に脅迫状が送られ、そのうち何人が応じたのかはまだハッキリしないが、いずれにしろ“医者を狙う”という犯人の着想は当たった。つまり、それだけ身に覚えのある医者が多かったということである。

80年代老人病院の実際

その一例は、老人病院の荒稼ぎぶりかもしれない。折しも「新潮45」1987年4月号では、保阪正康氏のドキュメントがその実際を詳細にレポートしている。

〈悪徳老人病院では、「老人患者はカネの成る木」「老人患者は等身大の金貨」といわれていて、生命はすでに病院を繁栄させるための経済活動に組みこまれていたし、老人患者の生命そのものが商品になっていた〉

生命商品化の最たる手段の1つが「いかせる3カ月メニュー」というやつだ。

〈「いかせる」というのは、老人患者をあの世にいかせることだ。3カ月というのは、その期間がもっとも経済上の効率がよく稼げるからである。まず疾病をいくつもかかえている老人患者を入院させて、検査づけにする一方で、くすりを何種類も与える。むろんこのときのくすりは、薬価が高く、しかも大量に安く仕入れがきいて、差益の大きいくすりという意味である。疾病にきくというくすりなのではない。この「3カ月メニュー」で、老人患者からひとり1カ月に200万円近い保険請求額ができる〉

そして3カ月が経ち、

〈老人患者を「いかせる」ことに決めると、末期治療が行われる。保険請求の高い医療機具がつかわれ、高価なくすりが連日にわたって投与される。保険請求点数は200万円から300万円、400万円とはねあがっていく。一般病院が20万円から30万円の治療をつづけているときに、この種の病院のレセプト(請求明細書)だけは真夏の水銀柱のように昇っていく〉

「あ、見つかったかな」と思ったから？

保阪氏のドキュメントに出てくるのは主に老人病院の勤務医のケースだが、そうやって開業医になったからとて、金儲け思想と縁が切れるのか。

「はっきり言って、医者には一流と二流と三流があって、この三流というべき医者が全体の3分の1もいるんです。しかも、このクラスが一番金を稼ぐ。学会にも出なければ勉強もまるでしない。当たりさわりのない患者だけを診て稼ぎまくる。こういう医者になると、もう儲けることとゴルフと女ぐらいしか興味がないのです」

と言うのは、医事評論家の生天目昭一氏。

「日本の医療を支えている大学病院や国立病院などの勤務医たちは、わけの分からないことをやって何億と稼いでいる開業医に立腹してますよ。（中略）この手のたわいもない郵便物をもらって、医者がなぜ金を出したかというと、『あ、見つかったかな』と思ったからなんです。架空診療か、所得の不正申告か、隠し財産かのどれか」

そこに目をつけた犯人の狙いは実に的確だったようだ。

デイリー新潮編集部