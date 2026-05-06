◆米マイナーリーグ（３Ａ）シュガーランド―アルバカーキ（５日、米テキサス州シュガーランド＝コンステレーションフィールド）

右肩疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ・今井達也投手（２７）が傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板に臨み、初回は空振り三振、右前安打、二ゴロ併殺打で無失点で立ち上がった。

制球が乱れたのが３回だ。２者連続四球の後２人を凡退に仕留めるも、再び２連続四球で１失点。なおもフルカウントとなったが９６・１マイル（約１５４・６マイル）の直球で空振り三振に仕留めた。

今季西武からアストロズに移籍した今井は、ここまで１勝０敗、防御率７・２７。右肩の疲労で４月１２日（同１３日）にＩＬ入りした。４月２８日（同２９日）に傘下の２Ａで最初のリハビリ登板を行ったが、２回０／３で５９球を投げて降板。６安打、５失点、３四球、２三振と精彩を欠いていた。

アストロズのエスパーダ監督は「できれば、５イニング。（前回より）良い結果が出ることを願っている。ストライクを投げ、勝負球をゾーンの中に投げて欲しい。現時点で健康面の問題はないので、いい感触を得て欲しい」と話していた。