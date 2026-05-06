北斗晶、生放送番組を途中退席 序盤に“兆候”が「ドキドキしている」
元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、5日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（毎週月〜金 後5：00）に生出演。番組を途中退席した。
【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット ※2枚目
番組の序盤で、ゴールデンウイークの予定を聞かれた北斗は「本日でございます」と答えた。「娘が、嫁ですけれども、本日引退をするので、駆けつけたいと思うんですけど、引退試合に間に合わなさそうだなというくらい、生放送が終わる頃になんとなく試合の順番が来るんじゃないかと思ってドキドキしている」と語った。
他の試合の進行具合によって、間に合わない可能性があるという。いつ出れば間に合うのか聞かれると「今出れば間に合う」と冗談交じりに答えた。本音では「6時ちょっと前に出られれば」と話し、「いつの間にかいなくなったらすみません」と事前に断りを入れ、退席の“兆候”を見せていた。
そして番組の終盤、スタジオの全景が映ると、北斗の姿はなく。隣席の岩下尚史氏は「演出の人が見えないものを見たと言っていたんですけど、もともと、何もないですよ」ととぼけ、垣花正も「元々、最初からいらっしゃらなかった」と同調。大島由香里も「何かありましたか」と話していた。
最終盤には視聴者のメッセージで「会場に間に合うといいですね」と読み上げられると、出演者は「間に合ってほしい」と声をそろえていた。
【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット ※2枚目
番組の序盤で、ゴールデンウイークの予定を聞かれた北斗は「本日でございます」と答えた。「娘が、嫁ですけれども、本日引退をするので、駆けつけたいと思うんですけど、引退試合に間に合わなさそうだなというくらい、生放送が終わる頃になんとなく試合の順番が来るんじゃないかと思ってドキドキしている」と語った。
そして番組の終盤、スタジオの全景が映ると、北斗の姿はなく。隣席の岩下尚史氏は「演出の人が見えないものを見たと言っていたんですけど、もともと、何もないですよ」ととぼけ、垣花正も「元々、最初からいらっしゃらなかった」と同調。大島由香里も「何かありましたか」と話していた。
最終盤には視聴者のメッセージで「会場に間に合うといいですね」と読み上げられると、出演者は「間に合ってほしい」と声をそろえていた。