人気レースクイーンの有栖未桜（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新。サーキットでのミニスカ“キラキラ”コスチューム姿を披露した。

「SUPER GT Rd.2 FUJI 2日間たくさんの応援ありがとうございましたっ 777号車は11番手でスタートし7位でチェッカーを受け見事ポイントゲットです」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝のD’station Vantage GT3の成績を報告。

フレッシュエンジェルズのミニスカ“キラキラ”コスチューム姿の写真をアップし「この結果シリーズランキングは首位キープとなりました 次戦も引き続きD'station Racingへの応援よろしくお願いします」と呼び掛けた。

そして、「今回フレエンちゃんとしては新曲『TO☆RI☆KO』が初お披露目になってみんなから可愛い！てたくさん言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しいっっ！！これからたくさん一緒にエモエモジャンプとか萌え萌えきゅんきゅんしようね」などとつづり、「5/9(土)はついにフレエンちゃんのS耐夏コスお披露目撮影会があるので『有栖未桜推し』で予約してくれたらめちゃくちゃ嬉しい」とPRした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵です」「かわいいー」「 めんこいのう」「可愛い」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受した賞。

26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動する。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。