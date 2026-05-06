今回紹介するのは、Threadsに投稿された、2匹の猫ちゃんたちの様子。先にクッションでくつろいでいた白猫ちゃんでしたが、後から来たハチワレ猫ちゃんによって滑り落とされてしまったみたいです。投稿はThreadsにて、5.1万回以上表示。いいね数は4000件を超えていました。

【写真：クッションでくつろいでいた白猫→同居猫もくつろぎに来た結果…笑撃の展開】

先にクッション使ってたのに…

今回、Threadsに投稿したのは「兄妹猫のむすびとしぐれ」さん。登場したのは、白猫のむすびちゃんとハチワレのしぐれちゃん。とっても仲良しな兄妹猫です。

この日、むすびちゃんはクッションでのんびりくつろいでいた模様。そこに妹のしぐれちゃんもやってきたみたいです。ひとつのクッションをふたりで使っていたわけですが、だんだんとむすびちゃんは、下へと滑り落とされていったようです。そして、そのまましぐれちゃんに足蹴にされていたのだとか。

くつろいでいたクッションから落とされたうえ、足置きにもされていたむすびちゃん。何が起きたのか…みたいな顔を浮かべながら呆然としていたみたいです。

滑り落とされたむすびちゃんに猫好き爆笑

先にクッションを使っていたのに、滑り落とされて呆然としていたむすびちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「しかも足蹴にされてる。白猫さん絶望してる。かわいそかわいい」「ハチワレちゃんの滑り落ちてる感、最高。ぽよぽよのお腹…最高…」「なんだこれかわいすぎる！足乗っかってるのもたまらん」などの声が多く寄せられていました。

むすびちゃんにとっては災難だったかもしれませんが、多くの方に癒しを届けてくれたみたいですね。

Threadsアカウント「兄妹猫のむすびとしぐれ」では、猫のむすびちゃんとしぐれちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。仲良し兄妹の日常は見ていて頬が緩んできそうです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「兄妹猫のむすびとしぐれ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。