表情の劇的な変化を見せる猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「わかる、わかるぞ～昼と夜で顔を使い分けてるのだよ」「確かに同一猫様ですね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：キラキラとした瞳の猫→表情が変わると…同じ猫とは思えない『驚きの変貌ぶり』】

同じ猫？

Threadsアカウント「リック(白茶) カイン(白黒)」に投稿されたのは、猫ちゃんの表情の変化を比べた写真です。1枚目は上を見上げて何かを期待するように目を丸くしている姿、そして2枚目は感情が読めないほど真っ直ぐ前を見つめる姿が収められています。実はこれ、同じ猫ちゃんなのだそうです。この変化には驚いてしまいますね。

そんな表情豊かな「リック」くんですが、実は兄弟猫の「カイン」くんと顔の柄がそっくりだそうです。色や模様の入り方にわずかな違いはあるものの、正面から見ると光の加減や角度によっては区別がつかないほどだといいます。次はどんな表情や似ている姿を見せてくれるのか、今後の投稿からも目が離せそうにありません。

ギャップの激しい変貌ぶりに多くのファンも釘付け

猫ちゃんの劇的な表情の変化を見たThreadsユーザーたちからは「きゅるんからのスン..」「カラコン取った女の子みたいです」「きゅるるんなお目目から何かを悟った目になってる」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「リック(白茶) カイン(白黒)」では、リックくん、カインくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「リック(白茶) カイン(白黒)」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。