◆米大リーグ エンゼルス―ホワイトソックス（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

左肩の炎症のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしたエンゼルス・菊池雄星投手（３４）について５日（日本時間６日）、カート・スズキ監督が今後の見通しを明かした。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＡ・ゴンザレス記者が自身のＸで「３〜４週間は投球を停止することになるが、その後は先発投手として再び調整を進められることを期待していると話した」と伝えた。

同記者は「（監督は）彼（菊池）が再び投げ始めた後に、より詳しい見通しが分かることを期待している」と付け加えた。また、ＭＬＢ公式サイトのＲ・ボリンジャー記者は「手術は行わずリハビリで対応する計画となっている」と自身のＸで報じた。

３月のＷＢＣに初出場した菊池はエンゼルス移籍２年目の今季、開幕２戦目となった３月３７日（同２８日）に今季初登板を果たすと、ここまで７試合で０勝３敗、防御率５・８１と結果を残せていなかった。

前回４月２９日（同３０日）の敵地・ホワイトソックス戦で先発した際には、２回２安打無失点と好発進も３回の投球前に左肩の張りを訴えて緊急降板。その後ＭＲＩ検査などを受けていた。ブルージェイズ時代の２３年からは全て先発で３２、３２、３３登板とローテを守り抜き、タフネスぶりを発揮してきた雄星。昨年１２月には「世界一健康な投手になりたいと常に思っている。それが、僕自身のメジャーで戦う上で生き残る道かなと思っている」と話していたが、無念の離脱を余儀なくされた。