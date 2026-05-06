マンチェスター・ユナイテッドが誇る生え抜きのスター、マーカス・ラッシュフォードの去就を巡り、欧州のメガクラブが動きを見せている。



『Daily Mail』によると、アーセナルとバイエルン・ミュンヘンが今夏の獲得に向けて動向を注視しているという。現在は期限付き移籍でバルセロナに所属しているが、その将来は依然として不透明だ。



バルセロナには2600万ポンドの買い取りオプションが付帯しているものの、行使の可否は現時点で未定とされる。仮に見送りとなれば、アーセナルとバイエルンが本格的な交渉に乗り出す可能性が高い。ユナイテッドは他クラブに対しては移籍金の上積みを求める見通しで、市場価値を踏まえれば3450万ポンド規模の取引に発展する可能性もある。



かつてアストン・ヴィラへのローン移籍を経験したラッシュフォードだが、アーセナル移籍となれば意味合いは大きく異なる。リヴァプールやマンチェスター・シティと並ぶライバルクラブへの移籍は、サポーターの反発を招く可能性が高い。



ユナイテッドが提示する条件を満たすクラブが現れるのか。今夏の移籍市場における注目案件の一つとなりそうだ。