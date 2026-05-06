◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会 〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

長与千種が創設した女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。

アリーナ、スタンド席ともに満員の観衆を集めた記念興行。メインイベントでＡＡＡＷ王者の彩羽匠がＳａｒｅｅｅを破り３度目の防衛を飾るなど試合も激闘の連続となる充実の大会となった。

メインイベント後に全選手と今大会で１年ぶりに復帰した創始者の長与がリングに上がり観客にあいさつを行った。

その中でマイクを持った長与は、１０周年を迎えファンに感謝の言葉を伝え「もっと高みを目指していいですか？」と問いかけ「ある人と約束をしました」と切り出し「日本武道館を目指します！」と宣言した。

武道館は「私たちクラッシュがあの懐かしい『東京爆発娘！』という歌を歌いながら私がデビル（雅美）選手を、相方の（ライオネス）飛鳥が違う選手と死闘を繰り広げた場所です」と１９８５年８月２２日、全日本女子プロレスの日本武道館大会を振り返り「私たちだって目指したいじゃないですか！」と訴えると大きな拍手が起きた。

そして武道館進出への条件を「まずは８月８日後楽園ホールやります。そこで満員にしたいです。私たちに課されている条件です。そこが満員になったら日本武道館行きます！」と掲げ「高いところを見ないとプロレスってつまんなくなっちゃうんです。レスラーたちもつまんないレスラーになっちゃうんです。日本武道館行きませんか？」とファンとともに武道館大会へ走り出すことを約束した。