コインパーキングで精算しようとしたら、妻に「この場所は土日だけ料金が違うんじゃない？」と言われました。平日と同じ感覚で停めていたのですが、曜日でここまで差が出ることもあるのでしょうか？

コインパーキングは曜日で料金が変わることがある

結論から言うと、コインパーキングの料金は曜日によって変わることがあります。

特に土日祝は、平日より料金が高く設定されているケースも多く見られます。これは、土日祝になると人の流れが増え、駐車場の需要が高まるためです。たとえば、駅前や商業施設の近くでは、平日は1時間200円でも、土日祝になると300円や400円に上がることも珍しくありません。

また、最大料金にも違いがある場合があります。平日は「最大1000円」と設定されていても、土日祝は「最大料金なし」や「最大2000円」といった形に変わることもあります。このような違いに気づかずに長時間駐車してしまうと、予想以上の料金を請求されることになります。特に観光地やイベント会場周辺では、こうした傾向が見られることがあります。



なぜ土日祝だけ料金が高くなるのか

土日祝に料金が高くなる理由は、需要と供給のバランスにあります。土日祝は買い物やレジャーで外出する人が増えるため、駐車場の利用率が一気に上がる傾向があります。駐車スペースは限られているため、需要が高まると料金が上がる仕組みになっています。

これはホテルや飛行機の料金と似た考え方です。利用者が多い時期は価格が上がり、少ない時期は安くなるという変動制が採用されています。コインパーキングも同様に、利用状況に合わせて曜日や時間帯ごとに細かく料金が設定されています。

そのため、「同じ場所だから料金も同じだろう」と考えるのは危険です。特に都心部や人気エリアでは、平日と土日祝で大きな差が出ることもあるため注意が必要です。



料金差で損をしないための確認ポイント

コインパーキングで損をしないためには、駐車前の確認が重要です。まずチェックすべきなのは、料金看板に書かれている「曜日別料金」です。多くの駐車場では、「平日」「土日祝」と分けて料金が記載されていますが、文字が小さく見落としやすい場合があります。

次に注意したいのが最大料金の条件です。「24時間最大」と書かれていても、その適用が平日のみというケースがあります。もし土日祝に最大料金が適用されない場合、長時間利用すると大きな出費につながります。たとえば、平日なら1000円で済むところが、土日祝だと3000円以上になるケースもあります。

さらに、最近では時間帯によって料金が変わる「時間帯別料金」も増えています。昼間は高く、夜間は安いといった設定です。これらの情報を総合的に確認することで、予想外の出費を防ぐことができます。



曜日による料金差を理解して上手に利用しよう

コインパーキングは便利な反面、料金体系が複雑で分かりにくいという特徴があります。特に曜日による料金差は見落としやすく、気づかないまま利用すると損をしてしまうことがあります。しかし、事前に看板をしっかり確認するだけで、多くのトラブルは防ぐことができます。

もし頻繁に同じエリアを利用する場合は、いくつかの駐車場を比較しておくのもおすすめです。場所によっては、土日祝でも比較的安い料金設定の駐車場が見つかることがあります。また、短時間利用に向いている駐車場と、長時間利用に向いている駐車場を使い分けることで、無駄な出費を抑えることも可能です。

今回のような気づきをきっかけに、駐車場の料金表示を意識して確認する習慣をつけると、今後の節約にもつながります。ちょっとした注意で出費を抑えられるので、ぜひ意識してみてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー