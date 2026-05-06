世界にも「富士」があった!? アメリカやフィリピンの山まで富士山に例えてしまう日本人の富士山愛【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

“富士山”は各都道府県に必ずひとつはある

日本全国に300以上ある

「富士」と名のつく山は、じつは日本全国に300以上あるといわれています。これらは各都道府県にひとつ以上あり、「ふるさと富士」や「見立て富士」と呼ばれて親しまれてきました。「津軽富士」と呼ばれる青森県の岩木山や、「出羽富士」と呼ばれる、山形県と秋田県の県境にそびえる鳥海山など、いずれも正式な山名とは別に、地域名を冠した「富士」の名が与えられています。山の形が富士山に似ていたり、円錐形の独立峰で成層火山であったりする山が選ばれることが多いようです。

じつは「〇〇富士」という呼び名は、日本の山だけにとどまりません。世界に目を向けても、「富士」にたとえられる山が数多く存在するのです。

たとえば、アメリカ・ワシントン州のマウント・レーニアは、堂々とした姿から日本人の間で「タコマ富士」と呼ばれてきました。ほかにも、フィリピン・ルソン島のマヨン山も、均整の取れた円錐形の火山として「ルソン富士」と紹介されることがあります。いずれも、日本人旅行者や登山家などが使い始めた呼び名といわれています。日本に無数のふるさと富士があるように、日本人は美しい山を見つけると、無意識のうちに富士山になぞらえてきました。その視線は国境を越えても変わらないようです。

各地で愛される「ふるさと富士」

羊蹄山（北海道） 富士山そっくりの円すい形で「蝦夷富士」の呼び名で知られる。標高1898m。 飯野山（香川県） 標高422mの低山だが、周りに山のない独立峰として高い存在感を放つ。「讃岐富士」と呼ばれる。

姿かたちが富士山に近い山や、富士山信仰の対象となっている山が「ふるさと富士」「見立て富士」として、地元の人々に愛されています。

秋田県にある「標高0mの富士山」

秋田県大潟村にある「大潟富士」は、22段の階段を昇れば登頂できる「日本一低い富士山」。山の高さは富士山の1000分の1にあたる3.776mですが、頂上が海面と同じ高さなので、標高0mの山です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。