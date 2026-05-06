― ダウは356ドル高と3日ぶりに反発、原油高一服で買い優勢、S&P500・ナスダックが最高値更新 ―

ＮＹダウ 　　　49298.25 ( +356.35 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7259.22 ( +58.47 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25326.13 ( +258.32 )
米10年債利回り　　4.425 ( -0.013 )

ＮＹ(WTI)原油　　102.27 ( -4.15 )
ＮＹ金 　　　　　4568.5 ( +35.2 )
ＶＩＸ指数　　　　17.38 ( -0.91 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　60620 ( +1200 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　60640 ( +1220 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース