米国市場データ ＮＹダウは356ドル高と3日ぶりに反発 （5月5日）
― ダウは356ドル高と3日ぶりに反発、原油高一服で買い優勢、S&P500・ナスダックが最高値更新 ―
ＮＹダウ 49298.25 ( +356.35 )
Ｓ＆Ｐ500 7259.22 ( +58.47 )
ＮＡＳＤＡＱ 25326.13 ( +258.32 )
米10年債利回り 4.425 ( -0.013 )
ＮＹ(WTI)原油 102.27 ( -4.15 )
ＮＹ金 4568.5 ( +35.2 )
ＶＩＸ指数 17.38 ( -0.91 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60620 ( +1200 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60640 ( +1220 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49298.25 ( +356.35 )
Ｓ＆Ｐ500 7259.22 ( +58.47 )
ＮＡＳＤＡＱ 25326.13 ( +258.32 )
米10年債利回り 4.425 ( -0.013 )
ＮＹ(WTI)原油 102.27 ( -4.15 )
ＮＹ金 4568.5 ( +35.2 )
ＶＩＸ指数 17.38 ( -0.91 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60620 ( +1200 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60640 ( +1220 )
※( )は大阪取引所終値比
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