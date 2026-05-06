歌手・岩崎良美が3日、自身のインスタグラムを更新。フランス滞在中のショットを披露し、ファンを喜ばせた。



【写真】バックに歴史ある街並み さわやかな半袖姿でパリを満喫

「Bonjour」(ボンジュール＝おはよう)と書き出した投稿で、良美は「あっという間のパリ時間 明朝の便で、帰ります 今度はいつ来られるかな 今日も幸せをありがとう」と、歴史を感じさせる建物が並ぶ街をバックに、半袖姿でテラスから顔をのぞかせるカットをアップした。



4月29日の投稿でパリを訪れていることを報告している良美。「長女ルビジュは、大切なコンサート前なのに、ひろりんが預かってくれてまーす」と、姉・岩崎宏美が世話をしてくれていることを伝え、宏美も2日に動画で「黒のダックス・シンバくん、茶色のトイプードル・モカくん3歳の2人と、走り回ってる黒のトイプードルはヨシリンの犬、0歳ルビジュちゃん」と元気に部屋の中を駆ける様子を公開。「帰ってくるまで、この動物園みたいな時間楽しみまーす」とつづっている。



4月30日には「我が家の長男ケビンは、仲良しご近所さんに預かってもらってます」と記し、良美は預け先の幼い女の子2人が散歩に連れて行っている動画を公開。亡き母の誕生日だった1日の投稿ではオルセー美術館を楽しむ動画とともに、「ママあなたの大切なケビンは、わたしが引き取りましたよ、今は、仲良しご近所さんがお世話してくれてまーす」と、天国の母親に呼びかけるように言葉を紡いでいる。



ファンからは「街並みがお似合いです」「パリをすっかり満喫されたご様子ですね」「貴重な時間を楽しんで来て下さい」といった声のほか、1982年発売の「愛してモナムールがパッと思い浮かびました」というフォロワーも。「ケビン君とルビジュちゃんも早くママに会いたいと待っています」と愛犬に関するコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）