「だって、おじさん同士が体をくっつけて稼ぐ仕事なんてほかにないですよ」。自身のボディーアートをそう客観視するお笑いユニット・ビックスモールンのゴンさん。代名詞の「鳩時計」が海外でバズったのをきっかけに、動画の総再生回数は42億回以上に。そこには涙ぐましい努力がありました。

【写真】「海外では爆笑の渦」若林さんのアドバイスを受け、超有名番組にも進出を果たした様子（全18枚）

SNS動画に来た数千件のコメントに全返し

── ビックスモールンさんといえば、海外でバズった「鳩時計」などのボディーアート（アクロバティックな体の動きを活かした形態模写）の動画が印象的です。そもそも、動画に力を入れ始めたきっかけは？

ゴンさん：最初は『エンタの神様』とかテレビにも出させてもらっていたんですが、ものすごく売れている人たちを横目に見てて。自分たちが売れている自覚は全然ありませんでした。

そのいっぽうで、スマホが普及し始めたころからSNSの動画には注目をしていて、2019年ごろに、TikTokを始めたんです。チロに「始めたほうがいいよ」って声をかけてたんですけど、いっこうに動こうとしないから結局、僕がひとりで動画作りを始めました。それで、「鳩時計」の動画を作ったときに、アメリカの女子高生たちがこぞって真似してくれて、たくさん拡散されたんです。

当時は僕らみたいに人前で芸をやる人がSNS動画に参入することは珍しかったから、芸歴20年の僕らの「鳩時計」が目立って、一気に動画の再生回数が伸びました。

いまでは海外を飛び回る多忙なビックスモールン。写真はスペインにて。右からゴンさん、グリさん、チロさん

その後、すぐにYoutubeのショート動画が流行り出して。それも早い段階から始めて数字も伸びたんですけど、それって涙ぐましい努力の賜物でもあって。僕、動画の編集からコメント返しまでひとりでやってたんですよ。世界中からくるコメントに、1日で3000件とか必死で返事して。アラビア語のコメントにも日本語に変換してから返事を書いてアラビア語に変換して、と地道で地味な努力をしていました。でも、3000コメントが限界でしたね。頑張ったかいあって、アメリカとアジアでバズってくれました。

── 3000コメントに全返しって…本当に涙ぐましい努力ですね。ボディーアートはアナログなイメージがありますが、ネットを舞台に置いた戦略はさすがのひと言です！

ゴンさん：ありがたいことに、今では、海外の子どもからお年寄りまで、いろいろな人に見てもらえるようになり、僕たちの「ボディーアートで世界を笑顔にしたい」という夢が着実に叶っていると感じています。とはいえ、まだまだ志半ばなので。ひとりでも多くの人にボディーアートを見てもらおうと、小さな笑いを誘うような日常的なネタもショート動画として公開しています。

アメリカ、アジアなど、海外で芸を披露する機会も今ではすごく増えましたが、これからはAIの発達にあわせてリアルなパフォーマンスも大事になってくると思っています。AIを取り入れながらも、まさにボディーアートで目の前のお客さんが笑顔になってくれる場をもっと増やしていくつもりです。だから、呼ばれればどこにでも喜んで行きますよ！

若林さんは僕たち以上にビックスモールンの芸に詳しいかも

── そんなビックスモールンさんの芸を気に入ってファンを公言されているのが、お笑い芸人・オードリーの若林正恭さんだそうですね。

ゴンさん：いやいやファンではないですが、『オードリーのオールナイトニッポン』でよくビックスモールンの話をしてくださいます。若林さんとはもう長くて。同じ事務所に入った時期が近くて、25年くらい一緒に芸人の世界で生きてきたから、僕たちの芸のこともよく知ってくれているんですよ。事務所を退所した今でも僕らの活動を気にかけてくれてて、LINEをくれたり、たまに2人でご飯に行ったりしてます。もしかしたら、僕たち以上に、ビックスモールンの芸に詳しいかもしれないです。

── 2024年10月、海外で有名な公開オーディション番組『ゴット・タレント』のスペイン版にビックスモールンさんが出演し、セミファイナルに選ばれたときも、若林さんからアドバイスされた「闘牛」と「サクラダファミリア」の芸を披露されていたとか。

ゴンさん：はい。若林さんってすごく天才気質で、僕が相談すると「こういう場だったらこの芸だよね」とか、僕たちのアピールポイントを新しい角度から考えてくれるんです。おかげでスペインの『ゴット・タレント』ではすごくウケて、『ゴット・タレント』本家のイギリス版にも出演することができました。

2025年4月、イギリスの人気公開オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』に出演。審査員からの高評価を得た

この番組は海外でも有名ですが、スペイン版のオファーがあったときは、渡航費用や宿泊費は自分たち持ちという条件でした。それでも次に繋げるためには絶対に出演したほうがいいと思っていたんですよね。セミファイナルにまで進めて本当によかったです。若林さんにも感謝しています。

「世界でウケるとかスベるかとか、いまだに挑戦し続けてること自体、めちゃくちゃ羨ましいよね！」って、若林さんに言われたことがあるんですよ。ふたりで焼鳥を食べながらもの凄い熱量で（笑）。ビックスモールンの芸って、よく考えたら、おじさん同士が体をくっつけあってお金を稼ぐ仕事じゃないですか（笑）。若林さんは、そんな僕たちの芸を理解してくれてて、国内外の仕事のことを報告すると、自分のことのように喜んでくれるんです。ありがたいですよね。

取材・文：たかなしまき 写真：ゴン